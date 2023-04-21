甲山林集團旗下愛山林建設和宏國建設機構合作開發的指標造鎮大案「宏道新竹帝寶」，又有新創舉！為落實建築革新，打造全球首座健康智慧城市，今（21）日獲美國UL簽約，認證健康建築。全案總銷逾1千億元，預計自2025年之後，可望分期分區陸續完工。

今天愛山林建設董事長祝文宇、美國UL不動產全球總監Sean McCrady、工業技術研究院南分院組長李文欽、RCI智森永續設計顧問總經理簡碩賢、陞訊數據科技執行長李高賜、愛山林建設執行長李俊平、愛山林建設總經理張境在等人，同台與會，見證台灣房市新里程碑。

宏道新竹帝寶，以智慧城市為開發定位，不同一般以單體建築為單位，而是以城市規格為範疇，在基盤建設即導入環狀高速光纖骨幹佈建，不只在硬體上做到智慧化，更在軟體設計採取量身定做的模式，運用AI（人工智慧）大數據與OTA（空中傳輸，Over-The-Air），全面翻轉台灣房地產建築思維，保持智慧城市持續升級，實現更節能、更安全、更省錢、更便捷、更聰明，打造明天比今天更完美的未來智能生活。

城市創新科技應用亮點，包括引進LISA AI智慧大腦，肩負智能數據分析、系統監督，並持續成長優化治理效率，讓住戶可經由iPad智慧城市平台，串連住民、社區以及公共環境等智能服務；在城市安全方面引進iDrone無人機隊，建置安防巡邏路線，確保社區公共區域安全。社區建置智慧路燈、節能燈頭，可依照太陽軌道、氣候陽光、有無人車等動態調整路燈照明度，達到節能目的，並且結合魚眼環景影像系統，可即時捕捉各區動態。

為讓城市永續治理能做到效能、效率、效益，相關智慧系統研發如下：（1）iLakeSAFE湖面雷射警戒網-採用高階雷達掃描湖面，兼顧不規則湖面的美觀與安全偵測需求，快速球全功能攝影機，連動自動追蹤該位置湖面物體。（2）AI智慧消防連動-住戶iPad/手機APP顯示起火樓層、建築位置，可即時逃生，保障生命安全。（3）AI智慧地震連動-地震測報技術，可偵測P波並在幾秒內決定是否災害性地震來襲並且發出告警，並在具破壞力之S波到達前發出警報訊息到手機APP（4）iElevator智慧電梯-AI大數據故障預知，故障發生前預先派工（定期維養並不能真正有效避免臨時故障發生）。（5）城市氣象站-精準偵測當地氣象與微氣候資訊，提供路燈/澆灌/能管...等，節水節能數據，提供湖泊治洪管理控制資訊，並經由智慧城市專屬APP提供健康環境數值資訊。（6）iPower智慧能管-配合台電分段電價，實施能源管理，並依照空調/照明/動力/插座，實施必要的需量卸載管理，配合氣象資訊與未來氣象預估，進行AI深度節能演算控制，達到深度AI節能目的。（7）iPark智慧澆灌-系統通過美國國家環境保護局WaterSense認證，以氣象蒸發散（ET）加上土壤水位數位孿生做智慧澆灌，計算出最佳用水量，比傳統雨水偵測澆灌系統節省約50％用水量。（8）iLakeSAFE水質管理-採用3段式水處理流程，確保湖水健康清新，並採用濁度計/ORP氧化還原檢測計隨時監控水質。（9）iToilet智慧廁所-電子鼻環境感測/AI微波跌倒偵測技術/ 超音波耗材用量偵測技術。（10）iPark：AI智慧水舞-AI智慧嵌入式音樂頻譜水舞編排系統，彈性自由選擇曲目輸入，AI自動編排水舞節目。

「新竹帝寶」不僅在5G智慧科技方面領先全台，在地利優勢上，宏道新竹帝寶雄踞竹科核心地段，車程僅需8-10分鐘就能快速抵達竹科園區，比起竹北坐七望八的高房價，宏道新竹帝寶更近竹科、擁有高綠覆率生活環境、緊鄰茄苳交流道，1分鐘直上國道3號，不塞車的交通路網，讓竹科菁英有更好的住居選擇，推出83-150坪2層美式獨棟別墅、38-75坪新加坡式花園住宅，提供自備5％、工程0付款方案，讓追求高品質生活的竹科人，用超值的價格就能擁有更好的住宅環境。