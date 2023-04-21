實習生郭書瑤（左起）、黃偉晉、曹佑寧、許富凱笑說洗羊駝是很新奇的體驗。（台視提供）

郭書瑤（左起）、黃偉晉、曹佑寧、許富凱洗羊駝至少洗了40分鐘。（台視提供）

實習生戰戰兢兢的幫羊駝吹毛。（台視提供）

陶晶瑩（中）看到2隻羊駝笑稱簡直是來到杜拜。（台視提供）

台視、衛視中文台《哈囉！毛小孩》明（22日）推出受好評的「到府服務」企劃，迎來節目開播以來最大挑戰，幫俗稱「草泥馬」的羊駝洗澡。當陶晶瑩、郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧步入王宥忻的200坪豪宅，看到2隻羊駝「麥可」和「Gaga」就在客廳自由地漫步，還會聽王宥忻的指令坐下、親親，讓大夥嘖嘖稱奇，郭書瑤笑說：「有點害怕，但又有點可愛。」陶晶瑩不敢相信眼前景像，形容彷彿來到杜拜富豪家中。

郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧等4位實習生挑戰幫「麥可」洗澡，大家先將「麥可」身上厚厚的毛沖濕，接著再補上沐浴用品，洗的過程麥可還發出「嗯」的聲音，讓第1次聽到羊駝聲音的郭書瑤又驚又喜：「原來羊駝的叫聲是這樣。」實習生帶著緊張又期待的情緒，只要羊駝稍有動靜大家就會嚇的落荒而逃，但馬上又整理好心情，回到原本的工作岡位上繼續動作。

本周到府服務企劃，前進余秉諺、杜力及王宥忻家中，一行人當天不斷有新鮮體驗，不僅開箱余秉諺家中的健身房、在杜力家第一次替柴犬洗澡。到了王宥忻家中更要挑戰幫羊駝洗澡，因為體型巨大，因此出動4位實習生郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧協力，陶晶瑩表示羊駝大大的雙眼無辜的眼神，真的很討喜，多年前主持過動物節目，外景導演有說過，別單看野生動物可愛，其實下一刻的情緒無法判讀，也提醒實習生要小心。

4人小心翼翼仔細幫麥可洗澡，並建立一條工作線，郭書瑤舀水，其他三位男生劃分區域，4人8手合力完成巨型挑戰。大家事後滿足表示：「第一次洗羊駝，真的很新鮮！」