《貝殼島》擬真重現歷史場景（前景娛樂提供）

貝殼島的導演張昊元在新影像藝術節展示《貝殼島》的原型開發階段內容給外國與會者。（文策院提供）

前景娛樂製作的VR項目《貝殼島》繼入選法國新影像藝術節後，於近期獲邀參與2023安錫國際動畫影展市場展中的Mifa Pitches - Digital Experience單元以及法國陽光紀錄片節，累積至今已連續獲得三個法國影展的青睞。然而安錫影展作為全球最重要的動畫影展之一，這次的入選象徵台灣在VR／XR領域又一次突破。昨日安錫公佈入選項目的名單，《貝殼島》是唯一入選官方提案大會的台灣項目，這樣的殊榮也讓這個項目的未來發展備受期待。

《貝殼島》獲得文化內容策進院2022年未來內容原型開發支持，故事主軸改編自政治受難者陳欽生先生之生平經歷。陳欽生先生為1965年來台讀書的馬來西亞僑生，1971年因被指控涉及台南美國新聞處爆炸案，而後又被誣陷參與馬來西亞共產黨，最後被判刑12年，轉至國防部綠島感訓監獄服刑8年11個月。服刑期間陳欽生母親曾前往探視，當時母子兩人已有近十餘年沒有相見。最後陳欽生終於在1988年帶著妻子回到馬來西亞與母親團聚。目前定居台灣的陳欽生在景美人權文化園區擔任導覽員，去年美國眾議院議長裴洛西訪台參觀人權館，即由他導覽台灣戒嚴時期的人權歷史。

對於風光入選安錫動畫影展官方提案大會，主創團隊表示他們希望《貝殼島》不僅僅是重現白色恐怖時期的時代氛圍，更能發揮紀錄片、動畫、與VR三種媒材的跨域合作魅力，讓全世界的觀眾用新的方式重新理解「歷史」。