位於台中神岡特定工廠聯蕭機械工業有限公司所生產的砂光機，在眾多競爭者及新冠肺炎疫情影響期間仍屢創佳績，超過9成外銷歐美！以穩定的品質，即時的服務團隊，滿足市場需求，與客戶取得雙贏的共識。

聯蕭機械工業有限公司於民國92年成立，總部位於台中市神岡區，致力於專業砂光機生產，並結合設計、生產與品保部門提供多元的專業服務。董事長林華盛提到，除了經營自有品牌Sanderson也有許多ODM國際品牌的歐美客戶，不同於一般推銷庫存機的方式，以客製化方式，在客戶下單之前，根據客戶之工作物件及周遭各項條件，設計適合客戶使用的砂光機，經過數年來的努力，越來越多客戶接受聯蕭的建議及技術輔導來使用適用的砂光機，不僅提高客戶產能並進而減少大量的耗材成本。針對不同產業提供適合的砂光設備，運用範圍包括建築、汽車、電子、航太、零件加工等不同領域。

台中市未登記工廠產學輔導團專家學者輔導。（圖/ 台中市政府經濟發展局提供）

聯蕭公司進一步說明，公司產品通過CSA加拿大品質認證、 CE歐洲安全品質認及ISO9001國際品質認證，並多次獲頒優良產品設計獎，並基於對專業砂光機之設計、開發應有相對之驗證測試機制，開發出全新一代的砂光機系列，不僅具高品質及高產能的效果，更結合了簡易操作介面及簡易保養工作的特性，讓每位使用者很容易上線操作，全新的機型及柔和的配色完成跳脫傳統機器給人的刻版印象，可說是機械業之一大改革。

聯蕭公司表示，公司積極配合未登記工廠輔導政策，二廠於103年取得臨時工廠登記、109年取得特定工廠登記，台中市政府經濟發展局張峯源局長更曾親自率隊到廠宣導特定工廠合法經營政策，並派遣台中市未登記工廠產學輔導團專家學者進行細部輔導，順利於112年向台中市政府提出用地計畫，邁出合法永續經營一大步！

聯蕭公司補充，經專家學者輔導後，用地計畫中如景觀計畫、隔離綠帶或設施及太陽能光電設備改善等，均依「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」規劃，廠區更特別參考歐美國家工廠模式以寬敞的圍籬門面、明亮整潔的廠房進行規劃，提升國內外公司參訪的企業形象。

台中市政府經濟發展局表示，位於台中市轄內，只要符合「低污染」、「位於非都市土地」且「廠地面積小於5公頃」等條件的特定工廠，請把握機會，於121年3月19日前備妥申請資料向台中市府特定工廠登記單一窗口(地址：台中市南屯區精科東路17號3樓)提送用地計畫申請，申請書件、範本以及教學影片等可至經發局網站「登記專區-特定工廠登記-特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地/特定工廠登記申請教學影片」(https://www.economic.taichung.gov.tw/1492480/Nodelist)下載或點擊連結觀看，若有任何疑問，也可電洽經發局工業科承辦人員04-22289111分機31242、31243，適時解決困惑，減少文件一再修正往返，加速合法化進程。

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