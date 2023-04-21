一名女網友求問網友哪家手搖飲料店的無糖茶好喝，希望能找到不澀又順口的純茶飲料，意外掀起熱烈討論，其中最多網友點名「七盞茶」，另外包括清心、五十嵐、麻古茶坊、可不可等飲料店也都有特定的無糖茶飲深受老饕喜愛，。

一名女網友近日在Dcard上分享，喝手搖飲料的季節又到了，她平常喜歡喝純茶類的飲料，像是無糖或一分糖的青茶與紅茶等，但是最近嘗試了許多間手搖飲料店卻都大踩雷，讓原PO超級崩潰，因此跪求網友們推薦好喝、不澀又順口的純茶類飲料。

女網友也推薦大家她近日找到2間還不錯的純茶飲，分別是麻古茶坊的「金萱無糖」，以及可不可飲料店的「麗春無糖」。

貼文引起網友討論，許多老饕直喊七盞茶的無糖茶真的很好喝。「我也是無糖茶愛好者，無糖茶超推七盞茶的芯月烏龍，極少數無糖又不會澀的茶飲，而且很順口的，大推」、「七盞茶無糖茶一生推」、「推七盞茶，喝過覺得茶濃但不澀不苦」、「七盞茶的茶類喝起來很清爽又不會苦澀 」、「大推七盞茶的高桂菁香，茶味重、不苦澀、尾韻還帶點桂花香」。

另有網友也推薦，「清心烏龍綠」、「五十嵐四季春」、「烏弄的純茶無糖飲料都好喝」、「迷克夏 麥茶」、「茶聚的綠茶/青茶無糖也好喝」、「無糖茶的話，大推天仁913茶王」、「鮮茶道的阿里山冰茶，一生摯愛」。