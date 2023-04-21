截至11點半，加權指數小跌4.99點、為15702.53點，跌幅0.03％，今日成交量估略增至2500億元左右。櫃買指數截至11點半下跌1.06％、為210.71點，盤中最高上漲0.51％，今日成交量估略增至逾850億元。

觀察盤面各類股，造紙股續擔當上攻主力，今日再度強漲逾5％、一度飆漲達8.25％，水泥股漲逾2％居次、塑膠股漲逾0.5％。成交量較大的半導體股持穩紅盤、電子股平盤上下震盪，電子零組件及電腦周邊股則跌近1％。電機、航運、觀光、生技齊跌逾1％偏弱。

權值股漲跌互見，以統一(1216)及南亞(1303)齊揚逾1％領軍，台塑(1301)及權王台積電(2330)漲近1％居次，富邦金(2881)漲逾0.5％、鴻海(2317)及聯發科(2454)持平。台達電(2308)跌逾1％，國泰金(2882)、日月光投控(3711)跌近1％相對偏弱。

元富投顧指出，觀察台股籌碼面，代表散戶的融資餘額一路上升，超過同期大盤漲幅，顯示籌碼凌亂，預期短線將於15500～15900點間區間震盪。從技術面觀察，台股在月線附近震盪整理，短線仍以中性偏多看待。櫃買指數漲多拉回，短線估於210～218點間震盪。

由於國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，元富投顧認為未來將呈現季線以上區間箱型盤整的震盪整理格局。可留意新台幣匯率變化、成交量是否維持逾2500億元水準，作為盤勢強弱參考。

群益投顧指出，台股3、12日線排列翻空向下，短線技術面弱化壓力仍有待化解，同樣認為指數短期將在15500～15900點間震盪。操作建議上，認為月線之下須保守操作，個股依短期均線變化，汰弱留強因應。