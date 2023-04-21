高雄台88大發交流道今發生死亡車禍，1輛大貨車要下匝道時，小貨車從後方追撞，而小貨車駕駛多處受傷送醫搶救仍不治，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
林園分局於21日上午9時36分，接獲報案在大寮區台88快速道路大發交流道東向下匝道處有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。
現場為58歲李姓大貨車駕駛，由台88快速道路東向下大發交流道行駛，1輛小貨車從後方追撞，小貨車駕駛多處受傷送醫搶救仍不治，李姓駕駛經酒測，酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。
高雄台88大發交流道今發生死亡車禍，1輛大貨車要下匝道時，小貨車從後方追撞，而小貨車駕駛多處受傷送醫搶救仍不治，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
林園分局於21日上午9時36分，接獲報案在大寮區台88快速道路大發交流道東向下匝道處有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。
現場為58歲李姓大貨車駕駛，由台88快速道路東向下大發交流道行駛，1輛小貨車從後方追撞，小貨車駕駛多處受傷送醫搶救仍不治，李姓駕駛經酒測，酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。
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