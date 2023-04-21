自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北約一直支持烏克蘭，基輔希望北約能讓烏國加入這個聯盟。

佩斯托瑞斯今晚在德國第二電視台（ZDF）新聞時政節目Maybrit Illner對於烏克蘭入會一事說：「大門已打開一條縫隙，但目前不是做決定的時候。」又說烏克蘭方面明白決策情況。

他說，烏克蘭加入北約的決定不能僅是出於團結理由，而是要「頭腦冷靜，內心火熱，反之則不然」。

佩斯托瑞斯說，明天在德國南部拉姆施坦（Ramstein）美國空軍基地舉行的第4次「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議，將不會討論烏克蘭加入北約或歐盟的可能性。

佩斯托瑞斯這番言論前，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）自14個月前俄羅斯入侵烏克蘭以來，最近首訪烏克蘭。他在訪烏期間邀請烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）參加7月在維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會，並說有關烏克蘭申請加入北約，以及北約對烏克蘭提供強大安全保證等將是這次峰會的重要議題。