左為蔡凡熙、右為何藍逗在《不能流淚的悲傷》演出情侶 。（華映娛樂提供）

左為蔡凡熙、右為何藍逗在《不能流淚的悲傷》演出情侶。 （華映娛樂提供）

由蔡凡熙擔綱男主角演出的《不能流淚的悲傷》劇照。（華映娛樂提供）

青春愛情電影《不能流淚的悲傷》由香港新生代導演唐家輝執導，集結蔡凡熙、何藍逗領銜主演，王耀慶、許光漢特別演出。電影中有一段驚心動魄的地震戲，女主角何藍逗在找尋多年未見的男友蔡凡熙時，遭遇強震，驚險一刻蔡凡熙出現將何藍逗推開，差點經歷生離死別。蔡凡熙表示這是地震拍攝的戲份是他整部戲最累，但也最爽的一次，他說：「拍攝時地板全都是泥土、昆蟲之類的大自然物質，身上也要做髒、受傷特效化妝，再加上劇情被壓在木頭下面，看起來就非常狼狽。」

電影女主角何藍逗的名字非常可愛，讓觀眾難忘，她在大陸演出《最好的我們》創下近20億台幣的票房，讓她成為被看好的潛力女星，接續也演出多部愛情作品。在《不能流淚的悲傷》中扮演生活幸福的開朗少女，直到遇上蔡凡熙，展開一段遠距離的苦戀。在電影中一種關鍵重頭戲，劇組在山區重金打造一個木屋實景，在嚴重地震下，便要弄塌壓住蔡凡熙和何藍逗，出這一場地震戲在危急時刻，蔡凡熙展現英雄救美的一面，也是何藍逗認為電影中男主角對女主角做過最感動的事情，雖然危急，但也充滿粉紅泡泡。

何藍逗說：「人在經歷生死關頭的時候，他依然堅定地想要對方活著，自己一個人面對死亡，這是很勇敢、很不容易的。」她認為此場戲也是全片拍攝過程中，最具挑戰的一場，除了自己的狀態要非常飽滿與極致之外，現場工作人員也有許多拍攝困難，「劇中的房子需要造出一種半掉不掉的狀態，用鋼絲拉著，工作人員躲到鏡頭看不到的地方，去把房子給拉塌。當時鏡頭是帶著我前景的臉，然後再帶到後景，房子坍塌是同時要完成的，默契需要非常好」。

蔡凡熙也覺得地震戲不但考驗演技，肉體也是一大挑戰，他回憶表示光是要慢慢擠進那要些木材堆中，就好像在演要穿過紅色線的間諜電影，身體要鑽來鑽去，小心避免碰撞到那些設計好的道具，有如拍動作片一般。而何藍逗也稱讚蔡凡熙不只在電影中很溫暖，戲外也很貼心，何藍逗說：「拍地震戲時，因為反覆拍攝，再加上現場風很大，很冷，他看我太累了，還買了一包我很愛吃的薯片給我補充體力，滿感動的。」導演唐家輝表示：「《不能流淚的悲傷》是一部稍顯特別的愛情片，在故事後面我們做了一個小反轉，所以一定要看到故事最後，這樣會有不同的感受，會相信愛情。」