在資本市場發展層面，櫃買中心是企業永續轉型的陪跑者，積極協助發行公司與證券商因應永續發展的浪潮，持續推出相關實務指引供企業遵循與參考。除了鼓勵不同規模的公司逐步落實永續作為及ESG資訊揭露之外，櫃買中心也積極發展各種商品與制度，引導資金支持永續經濟與金融。

在營運管理層面，櫃買中心積極實施各種環保措施，如推動公文及行政流程e化、影印設備全面使用再生紙及環保碳粉、加裝省水裝置及使用節能燈具等，並自2022年1月起開始使用綠電。

櫃買中心自2020年11月起要求供應商簽署「供應商履行企業社會責任承諾書」，期望合作夥伴一同實踐永續。

此外，櫃買中心也積極透過公益行動響應聯合國永續發展目標（SDGs），如贊助有機稻米之栽種及水源保護區之茶園推動有機耕作、資助太陽能發電設施之建置、採購本地產品以減少碳足跡等，並在全台各地認養逾2.6萬株樹苗，植樹造林以調節氣候變遷。

櫃買中心呼籲各界響應「世界地球日」，期盼社會大眾重視氣候變遷所引發的問題，共同為地球的永續長存貢獻心力，讓永續發展成為台灣新價值。