台灣中油董事長李順欽示範使用「中油Pay」APP啟動充電樁、完成支付充電費等過程。（王惠慧攝）

快充站4月21日啟用後至5月21日免費充電，未來開始收費後，暫定每度10元。（王惠慧攝）

台灣中油公司去年底於新竹光明站停車場，完成首座「自建自營」的電動車快速充電站硬體設備，21日正式啟用，以車牌辨識系統管理，另設置1座雙槍200kW，及3座雙槍100kW快速充電樁，還有4座單槍7kW的慢速充電樁，同時滿足美規、歐規車型電動車充電需求，即日起至5月21日免費充電。

繼2021年台北市福林加油站以合作經營方式設置電動汽車複合充電站後，台灣中油公司去年底於新竹光明加油站旁的停車場，完成首座自建自營之電動車快速充電站，21日啟動儀式，由台灣中油董事長李順欽主持，經濟部主任祕書陳怡鈴、新竹市政府祕書長張治祥等到場參與。

新竹光明複合充電站共有雙槍200kW及3座雙槍100kW快速充電樁，含CCS1及CCS2共8槍，CCS1為美規、CCS2為歐規充電樁規格，另有4座單槍7kW的慢速充電樁。另，民眾等待充電時，也可到站旁CUP＆GO來速咖啡店享用咖啡，充完電也可以到加油站洗車。

工作人員說明，一般來說，電動車使用快速充電樁，若從電量30％充到80％，只需15到20分鐘，即日起1個月內免費，未來開始收費後，暫定每度10元，以福林站過去平均價格來算，每次充電預估400到800元，但仍視車款、駕駛操作習慣及電池續航力等有所不同。

台灣中油說明，光明複合充電站未來將是台灣中油第5座智慧綠能站，目前已完成171kW太陽能板、2kW風光電路燈及充電樁的建置，儲能部分則規畫採用自有電池材料，未來可由太陽能產電存於儲能系統，並透過電能管理EMS系統進行電力調配以提升效能。

董事長李順欽說，這座自營自建的光明智慧綠能加油站，是中油公司新里程碑，自行開發營運平台，只要下載「中油Pay」就能啟用充電樁，完成行動支付。2021年啟用的USPACE是由外營包商建造，新站特色除了自營自建，創能部分太陽光電可達171kW，風光電路燈也可達2kW，還有自行開發的儲能系統，電力不足時提供調節功能。

至於經濟效益，「絕對是虧損，」李順欽坦言，智慧綠能加油站具示範性，絕對是有虧損的，在示範節能減碳的過程中，待技術成熟度提升後，成本一定會下降，所以一般示範先行，走在比較前面，像是福林站就是在虧損的狀態，但這是為了滿足民眾和服務社會的需求。

台灣中油表示，計畫5年內在全台各地建置28站80槍的汽車快速充電站，並隨電動車數量成長滾動式檢討，盼與各大充電車廠及營運商組成充電合作團隊，為全台車主打造友善的電動車充電服務環境，未來推動加氫站及儲能系統建置等，持續配合淨零路徑。