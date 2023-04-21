韓國選秀節目《BOYS PLANET》本週迎來總決賽，成團之夜找來第一位Star Master黃旼炫任主持人。18名練習生裡最終只有9人可以組成限定男團出道，同時節目也揭曉了宣布團體將以「ZB1」（Zero Base One）團名出道，寓意代表著一切從零開始有著無限可能，並展開為期2年半的活動。最終由來自大陸的章昊以199萬8154票的佳績拿下冠軍。

總決賽中，18名練習生分別分為2組，各自表演全新的原創歌曲〈Jelly Pop〉和〈Hot Summer〉，另外本次Killing Part決定方式也與以往不同，則是改由粉絲選出，其中以章昊為C位的〈Jelly Pop〉，清新歡快的歌曲也成功帶動全場氣氛，Ending動作全員集體戳酒窩，擄獲了觀眾的芳心；成韓彬帶領的〈Hot Summer〉組，其中集結了多位前9名練習生，每人也都展現出了性感嫵媚的魅力。此外，練習生們也共同合唱了抒情歌曲〈Not Alone〉為本次比賽舞台劃上完美的句點。

備受矚目的9人出道名單終於揭曉，其中人氣選手名次大洗牌，最終成團名單從第1名至第9名順序為：章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW 、RICKY、朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄、韓維辰。其中章昊、SEOK MATTHEW、RICKY為G組練習生，其餘6名皆為K組。之前一直維持在前5名的熱門人氣選手韓維辰，最後驚險擠上第9名，也讓許多粉絲相當意外，他發表感言時也忍不住哽咽哭泣。而原本上次順位發表第12名的朴乾旭，決賽排名狂升7個名次至第5名，他聽到名次，驚訝的目瞪口呆，發表感言時更是難掩興奮的心情。

最讓人跌破眼鏡的是，自節目開播以來，每次順位發表都穩坐第1名寶座的成韓彬，決賽時竟敗給G組的章昊。最終章昊狂掃199萬8154票、成韓彬則獲得188萬8414票，相差約10萬票，而章昊從節目開播以來名次漸漸升高，最終摘下第一名出道的好成績，他哭著感謝說：「最想感謝的是3個月一直支持我的star creators。我不會忘記在這裡的一切，BOYS PLANET的回憶在我生命中真的很珍貴。我不會忘記練習生章昊的初心，永遠謙虛、努力，作為ZB1的章昊繼續前進！」台灣選手陳冠叡激動的跪地痛哭，為好友感到開心。

另外，節目中實力強勁的人氣選手李會澤（HUI）、KEITA、JAY等人則遺憾未進入出道席次。《BOYS PLANET》全集可至愛奇藝國際版收看。