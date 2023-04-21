正率團訪北京的天主教香港教區主教周守仁，今日進行最後一天行程，早上到王府井天主教堂出席彌撒，輔理主教夏志誠和副主教蔡惠民在場。彌撒結束後，有信眾在周守仁面前跪下，周守仁與他們交談並送上祝福。周守仁在彌撒上提到，要愛國、愛教會，他指相信大家都要學習，大家都想國家好，愛國是本份。

周守仁表示，今次就教友培育等多方面，與北京主教和神父交流，認為香港教區日後可以做得更好，今次行程基本上已達到目標，感謝北京教區和中聯辦的安排。至於未來與大陸教會交流，周守仁指不敢講會恆常化，但相信會越來越多，他已邀請北京教區主教神父到香港，得到反應正面，認為加深彼此認識，「好過只是身份上的認識」。

此次是香港主權轉移以來首次有在任主教訪京，周守仁指回歸前胡振中樞機已有訪京，不認為今次是「破冰」，至於今次訪京會否被指將宗教政治化，他指不會擔心太多。

至於梵蒂岡計劃將駐香港辦公室遷至北京，周守仁說沒有聽過有關消息，認為是中方國務院和梵蒂岡教廷之間的事，對於香港如何擔任兩者之間的橋樑，他指官方有官方的交流，教會在民間都有角色，包括與基層溝通。