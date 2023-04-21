《熱帶天使》音樂劇即將開演。（SML樂劇創製提供）

作家向陽（左）日前受邀由《熱帶天使》編導林孟寰（右）主持的「陳千武文學講座」。（SML樂劇創製提供）

楊烈在音樂劇《熱帶天使》特別化身老作家說書，他看完小說震驚，「陳千武本來是個文人，但他曾在日本學校是柔道隊跟劍道的代表人物，然而去到戰場居然變得這麼無奈。他講過一句話，『我變成連自殺都不敢的人，我是一個很懦弱的人』，可以想像那世界有多可怕，讓這麼強勁、有文采的人講出這種話，這部戲讓我想要越挖越深，好奇心驅使我想要更了解那個世界。」

雖沒體驗過真正戰場，但楊烈年少當兵時也有過實際操練經驗，「我剛到馬祖就遇到砲擊，當場宣布不要下船，聲音就在耳邊跟頭頂上而已，是非常實際的經驗，感覺真的來到第一線！」他還聊到夜間行軍演習，「不是說刺激而已，還真的有點恐怖！」他們必須配槍帶彈藥、全副武裝圍攻山頂奪旗，走未開通的山路或海路，走在背後就是海的峭壁上，摸著前人的肩頭往前進，然而為了要模擬戰時而不能開照明，因此常常有人受傷。

他提到「旗號旁一定有敵人駐軍，如有燈光，排長就會下令開空包彈模擬射擊，雖然是象徵性的，但太近打到還是會受重傷。我當時是負責丟假手榴彈的，但有阿兵哥拔彈銷後應該要3秒內丟出去，他因為害怕捏太緊導致姿勢錯誤，丟手榴彈丟到手斷掉都有。」

外島當兵除了離戰場很近，還得面臨情感上的孤寂，楊烈就目睹以前老士官長曾為了慰安婦爭風吃醋，「老士官長常會去叫做『831』的特約茶室，算是一個官方單位，任何軍人購票後都可以去，士官長一但動了情，只要有阿兵哥去尋歡，先不說有沒有跟女生發生情感，只要一看到就會眼紅然後發生衝突！」

被兵變更是家常便飯，「常聽到從台灣寫信來說分手，甚至通知已婚，阿兵哥連挽回的機會也沒有，想寫封信過去，信還會被抽檢，有的牽扯到軍機例如報告到所在位置，信也直接作廢寄不出去。」倒是最近他連絡上21歲當兵同袍，回想起當年幫對方追求馬祖當地小9歲麵店女孩的趣事，「我那時是班長，幫同齡朋友告白，剛好女生也有點意思，半推半就真的來見他。」

陳千武原著小說《獵女犯》絕版二十年後，5月份搭配舞台劇演出，也將由大塊文化重新出版。國藝會董事長同時也是作家向陽曾在1970年代20多歲時，與陳千武大師有過接觸，他用台語寫的詩，本來擔心無處發表，第一次被刊登，就是刊載在陳千武創辦的《笠》詩刊之中，讓他相當震驚，坦言陳千武對他影響很深。

而後贈予給陳千武他自費出版的詩集，對方明明是日治時期出生的文壇長輩，但寫一封信給他，他通常回信的字比去信還多。在信中還稱呼年紀較輕的向陽老師為「向陽兄」，而且使用敬語。這是那一代文人的禮貌，也是一種良善的品格－把人當人。這也是向陽老師感念那輩文人的原因之一。

《熱帶天使》改編自文學大師陳千武經典小說集《獵女犯》，講述日治時期台灣青年林逸平（于浩威 飾）受徵召到南洋作戰，意外結識當地講福建話的慰安婦賴莎琳（李曼 飾），因語言相通而相知相惜，進而談起一場刻苦銘心的戀愛，戰地的殘酷考驗著他們善良的信念，同時也見證了戰地小人物們的浮生百態。《熱帶天使》音樂劇將於5月5日至7日於台北表演藝術中心演出四場，詳情請洽OPENTIX售票網站。