恆生科技股指數暫跌2%，成份股全跌，商湯跌7.7%，跌幅最大；其次為閱文集團、中芯國際、金山軟件跌約4.3%。
李寧股價陷入劇烈震盪，開盤大漲13%，但盤中一度由升轉跌，稍早前又反彈上漲4.5%，在藍籌股中表現最佳。
此外，大陸地產股反彈，潤地、碧桂園均漲約3%，中海外、華潤、萬象生活同步走高。
融創中國漲逾6%，稍早前一度飆升近17%，這家陷入困境的中國房地產開發商稍早前宣布其超過75%的債務已獲債權人同意重組。
特斯拉證實為了衝刺銷量，將不惜再降價犧牲利潤，隔夜股價重挫，以及美國經濟數據較預期疲弱，加上數位聯準會官員陸續發表鷹派談話，使隔夜美股收黑。受此影響，由科技股領跌，周五香港恆生指數盤中下跌0.55%，報20285.76點。國企股跌0.8%，報6837.48點。
恆生科技股指數暫跌2%，成份股全跌，商湯跌7.7%，跌幅最大；其次為閱文集團、中芯國際、金山軟件跌約4.3%。
李寧股價陷入劇烈震盪，開盤大漲13%，但盤中一度由升轉跌，稍早前又反彈上漲4.5%，在藍籌股中表現最佳。
此外，大陸地產股反彈，潤地、碧桂園均漲約3%，中海外、華潤、萬象生活同步走高。
融創中國漲逾6%，稍早前一度飆升近17%，這家陷入困境的中國房地產開發商稍早前宣布其超過75%的債務已獲債權人同意重組。
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