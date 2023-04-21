恆生科技股指數暫跌2%，成份股全跌，商湯跌7.7%，跌幅最大；其次為閱文集團、中芯國際、金山軟件跌約4.3%。

李寧股價陷入劇烈震盪，開盤大漲13%，但盤中一度由升轉跌，稍早前又反彈上漲4.5%，在藍籌股中表現最佳。

此外，大陸地產股反彈，潤地、碧桂園均漲約3%，中海外、華潤、萬象生活同步走高。

融創中國漲逾6%，稍早前一度飆升近17%，這家陷入困境的中國房地產開發商稍早前宣布其超過75%的債務已獲債權人同意重組。