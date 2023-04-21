安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉去年初因涉及非法經營賭場案被捕，離開家400多天後，陳榮煉上月在完成結案陳詞時打起親情牌，除了強調自己絕無犯法，旗下公司也不是犯罪集團外，更向法官求情：「兩個子女常問太太爸爸怎麼不回家？」而今(21日)一審結果出爐，陳榮煉被判14年有期徒刑，應還有上訴空間，但孩子們想再見到爸爸回家恐仍遙遙無期。

安以軒和陳榮煉2017年在夏威夷舉行婚禮，婚後生下1兒1女，子女雙全集滿「好」字，未料繼娛樂大亨「洗米華」周卓華2021年年底被逮後，2022年初陳榮煉也因被控1項犯罪集團罪、39項在許可地方內不法經營賭博罪、33項相當巨額詐騙罪、8項相當巨額詐騙罪未遂、1項不法經營賭博罪、1項加重清洗黑錢罪，總計83項罪遭到羈押，牽涉賭博金額高達1381億新台幣，而非法所得約有59億新台幣。

陳榮煉出庭時，剛開始並未出聲替自己辯護，去年底出庭才首度辯解，澄清他從未見過一份寫著「賭底面等同逃稅，是非法博彩行為」的培訓文件，公司也沒有涉及「賭底面」，而另一名被指控是管理「賭底面」的陳姓男員工，陳榮煉則撇清陳男非他旗下工作人員，至於為何要燒毀相關文件？他解釋當時被通知要結束合約、關閉賭廳，負責電腦資料部門的人問要如何處理，為防有心人出售客戶資料，才決定燒毀。

先前《今日頭條》報導，陳榮煉案的5位證人都沒有實質證據證明他有違法行為，博監局的稽查人員表示沒有收到投訴檢舉，也沒查到類似情形，認為陳榮煉有可能最後免受牢獄之災，上月陳榮煉再次強調德晉集團每年都有報稅，公司和員工都不屬於黑社會，也提及家裡除了有太太、一對子女，還有90歲的老父親，自己被關後，父親常在家裡掉淚，孩子們也問媽媽：「爸爸怎麼不回家？」盼以此能減低判刑。

而今一審判決出爐，據《東網》報導，陳榮煉被控涉不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共83項罪名，被澳門初級法院判以14年有期徒刑，陳榮煉的律師團還沒做出回應，安以軒則是在老公出事後就保持沉默，社群網站安靜了446天，對於陳榮煉被捕，先前安以軒經紀公司則僅表示：「藝人私事不作回應，謝謝」。