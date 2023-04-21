法務部21日公布全國一、二審檢察長派任及調動名單，號稱「天下第一檢」的北檢檢察長林邦樑、偵辦學甲88槍槍擊案、台南正副議長賄選案的南檢檢察長葉淑文被調職，引發熱議，法務部長蔡清祥今親自說明，表示調動是基於公正公開透明無私，以首長的專業及經歷作綜合考量，他對於2人任內的績效表達肯定。

在這波檢察長異動前，各界就盛傳林邦樑、葉淑文均將被調動，其中國民黨立委游毓蘭就爆料，林邦樑因去年九合一選舉期間偵辦高虹安案「配合度不高」將去職，引發議論。

蔡清祥說，他有詢問林邦樑意願，林表明要到最高檢，由於最高檢因應憲法法庭，設有訴訟組，林過去有豐富的公訴歷練，相當適合。至於葉淑文為了照顧住在台南的父親，決定派她接台南高分檢主任，也可就近督導協助台南地檢署。

法務部說，原林邦樑任職北檢檢察長將滿2年，循例配合調動，考量最高檢在檢察總長邢泰帶領下，勇於任事，統領全國一二審檢察機關辦理掃黑、查賄、肅貪等重大案件，需具有豐富實務經驗及傑出領導能力者協助推動，並尊重其意願，故調任最高檢察署檢察官，林是司法官26期中首位調至最高檢察署者，期盼襄助總長持續推動相關檢察業務。

另葉淑文在南檢任內積極推動各項檢察業務，更以身作則，帶領同仁打擊犯罪不遺餘力，獲得各界好評，因其擔任一審檢察長已滿4年以上，在尊重其個人意願，調任台南高分檢主任檢察官。