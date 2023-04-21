廣受口碑好評的親子作品《抓住星星的野人阿爾迪》前進高雄，此次更是「嚐劇場」首次參與高雄春天藝術節的演出，獻上改版進化的Together 2.0版。5月6、7日在駁二正港小劇場演出。

《抓住星星的野人阿爾迪》是一齣親子皆宜的戲碼，故事講述小女孩尹秀的媽媽在私人營運的博物館上班，媽媽會帶著尹秀在博物館晚上關門後溜回館裡過夜，媽媽有空也會告訴尹秀許多發生在好久以前的故事。尹秀還有一位能夠穿梭在各個時空之中的猿人好朋友阿爾迪，他們會在深夜一起坐在火堆旁看星星、聊著各種奇幻故事。某天突然的一場大地震讓尹秀和媽媽失散了，她在博物館中跑著，從搖晃的影子中，彷彿看見了閃爍的火光、星空、阿爾迪以及傳說中的巨兔神，開啟了一場特別的冒險。

《抓住星星的野人阿爾迪》演出中，融合了扮演、光影、物件使用等豐富表演形式，值得一提的是，團隊自成立以來都將「擬音Foley」視為重要的聲音音效創作形式，並將之與音樂及表演在舞台現場密切搭配，團隊過往每一部作品都有不同的「擬音詮釋」，讓戲劇更加栩栩如生。

「嚐劇場」藝術總監洪信惠表示，「嚐劇場」是個以原創故事、集體即興為創作主軸的戲劇團隊，團員多來自戲劇專業背景，透過集體即興的自由創作，悉心打造每一道作品的靈魂，也常在故事中融入時事以及對自然環境與人文的觀察，結合「肢體劇場」、「偶戲光影」、「音樂與聲音情境敘事」等媒材，營造出獨特且多樣化展演形式。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，在高雄求學與接受藝術薰陶，經過更多劇場歷練之後，文化局歡迎洪信惠總監再度回到高雄加入藝術節行列，為這個城市帶來更多增添多元藝術風貌的作品，也非常期待更多有高雄生命經驗的藝術人才回流，為高雄帶來多采多姿的樣貌。