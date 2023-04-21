港星陳浩民主演97版的《天龍八部》，以風度翩翩的段譽一角深入人心，日前他與劇中結義兄弟－飾演喬峰的黃日華、虛竹扮演者樊少皇，為了代言的手遊再聚首，暢談當年拍攝趣聞，3人一合體，瞬間帶領大眾回到風頭無兩的武俠情懷。陳浩民透露，段譽的招牌「落跑」招數－凌波微步，當年拍了21天，試了很多種方式，才找出合適的效果，也因為經費有限，一切從簡，拍攝地從一開始的拉拔到武夷山，最後兜兜轉轉卻變成電視台旁邊的丘陵，各種趣事叫人莞爾。

3人聊開，猛洩漏當年幕後故事。段譽螢幕上靠高乘輕功「凌波微步」化險為夷，不料卻是陳浩民土法煉鋼「走」出逍遙感，他回憶當時劇組試了許多方式，但穿溜冰鞋受限地形、吊鋼絲又呈現不出滑步效果，最後陳浩民靈機一動，雙腳以左右兩個反方向邁著走。再配合後製特效，最終才呈現出完美落跑招式，陳浩民笑說：「那時天天都在嘗試新的走路方式，現在想想還挺有意思的。」

另外，網路上對於喬峰的高頂帽子充滿討論，有人猜是黃日華身高不夠所以帽子來湊，還有人開玩笑裡面藏了音箱，為了要讓喬峰每次豪氣出場就自帶音效，黃日華連忙闢謠，公開他的帽子戲法，他說：「其實是因為拍戲強度非常大，每天吃飯也不是很準時，所以很多時候會餓，我就在帽子裡面藏零食，並不是身高不夠。」陳浩民搭腔，透露拍戲時只要肚子餓，大家就會向黃日華身邊靠攏，看他帽子裡藏什麼好料。

樊少皇從小練功，對劇中武打駕輕就熟，他表示：「以前拍攝條件好差，當時我在劇中的武打場面都是真人實戰配合，全真功夫來的。」對於現代影視廣泛使用特效，陳浩民則樂觀其成，表示影視劇與技術發展是相輔相成，當年拍攝特效達不到現今效果，現在使用特效輔助，不僅可以提高拍攝效率，也可以給觀眾呈現更好的觀看體驗。