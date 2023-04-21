台南市長黃偉哲今天在市政會議宣布，經過審慎評估，衡量各項市政建設、政府財政預算，以及廣納各界意見後，將從今年7月起，在排富條件下，補助65歲以上長者或55歲以上原住民全民健保費用，全市符合資格的對象都可受惠。

社會局表示，台南市65歲以上長者或55歲以上原住民，設籍滿1年，將獲得市府健保費補助，每人每月補助額最高可達826元。同時，為提供便民服務、免去長者及其子女舟車勞頓之苦，健保費將由市府逕行向健保署繳納，對長者及其子女而言，可說省錢又省力。

社會局還說，在符合社會公平正義原則、穩定政府財務平衡、兼顧建設預算等3大因素之下，將最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未超過5％者列入補助對象，全市65歲以上長者或55歲以上原住民，符合資格者都可受惠，將自今年7月起開辦。

社會局強調，除了老人健保補助，台南市近年來積極推動各項老人福利，不僅率先6都達成一國中學區一日照，在長照服務涵蓋率及社區照顧關懷據點服務涵蓋率等政策項目，也都是6都第一。

此外，市府還持續針對弱勢長者，提供免費裝置假牙、中低收入老人住宅設施設備改善及中低收入老人重病住院看護費用補助等各項福利，並透過申辦量已突破20萬張的敬老卡，優惠全市長輩免費搭乘公車，希望以多元且具體的福利與服務，全力守護長輩，讓子女放心出外打拚。

黃偉哲認為，回應市民的期待，市府責無旁貸；在遵守財政紀律的前提下，今年已將青銀福利、便捷交通、清廉勤政等3大施政方向，一一落地執行。省最多的錢，是為了做最好的福利；勤儉持家，是為了扶老攜幼，這是他對自己的要求，更是對台南市民的承諾。