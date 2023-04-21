庹宗華日前在《模仿犯》飾演刑警兼父親的角色，深情的表演感動大批觀眾，縱橫演藝圈超過50年的他，日前上《欸！我說到哪裡了？》接受王偉忠專訪，不僅暢談演員生涯，更透露會到大陸拍戲，是為了弟弟庹宗康。

庹宗華透露，會選擇到大陸發展，是想讓庹宗康在演藝圈有更多發展空間，因為兩人實在太像，不僅都是從國光藝校畢業，也都往幕前發展，很容易出現對打的現象，王偉忠也笑說：「兄弟兩人走路的樣子甚至笑聲都很像，後來弟弟果然在綜藝圈闖出一片天。」

庹宗華表示大陸劇組很歡迎台灣演員，覺得台灣演員普遍敬業、不遲到早退、又不耍大牌，雖然合作起來相當愉快，但因為長期待在海外，讓他渴望有個溫暖的家，可以安定下來。不過有了家庭後，卻又因為工作離異，直到再婚時才決定不去太遠的地方工作，或是直接帶著妻小去。

此外，庹宗華說道自己雖然在演藝圈50多年，但他的表演方式仍與時俱進，因為是演給當代的觀眾看，所以也在《模仿犯》中挑戰「本色演出」，「因為演戲時完全不化妝，尤其有很多臉部特寫，使臉上每個線條表露無遺，更考驗演員的細節表現」，細膩的演技深受觀眾喜愛。