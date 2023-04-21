梁赫群（左起）、趙正平、林智賢大爆演藝圈內幕。（Up直播提供）

Up直播製作的辛辣談話節目《藝外爆紅》，上周因前主持人派翠克的請假風波引起廣大討論，日前找來台灣孔劉梁赫群擔綱節目主持人，直接與來賓趙正平（趙哥）、林智賢同框，重現當年的「景行廳男孩」，讓網友們嗨翻。電視製作出身的3人也直接在節目中爆黑料，恐嚇及押人等事件紛紛出籠，讓網友直呼「眉角真的好多」。

紅極一時的綜藝男團景行廳男孩，由同為前電視製作人的趙正平、梁赫群和林智賢組成，發行EP後便各自回歸演藝圈，久違同框的3人首度登上直播節目，劈頭就針對了製作圈的黑料來討論，梁赫群直接爆料曾因為大嫂團節目發到某位大哥的老婆而被大哥嗆聲：「不會讓你看到明天的太陽！」自己當時還交代工作人員：「就算我明天不在了，你們也要繼續錄。」

所幸後續有電視台高層出面處理，梁赫群也有登門道歉才擺平此事，趙哥則自爆有過帶人去淡水將某女星壓回自己片場拍戲的經驗，同時在現場與另一劇組的導演談判，現場氛圍很緊繃差點就要打人了，令網友們大驚製作圈的眉角真多。

3人也聊到情感狀況，梁赫群首先對上集來賓葛斯齊說的剛新婚就被拍到愁眉苦臉事件做解釋，「其實只是因為戴口罩的問題才會看起來是不開心的，自己與太太並沒有任何問題，兩人相處狀況一直都很好。」話鋒一轉，他直接逼問趙哥有無再婚打算，趙哥霸氣回應：「一直都會想結婚，就等對方點頭而已。」

而單身的林智賢說一直都蠻享受單身生活，而且演藝圈中有小鐘陪他單身，不擔心圈裡的人陸續脫單或閃婚。他隨後補充自己不是沒行情，先前才拒絕3名女生的追求，聽得趙哥直接大爆：「其實自己剛結束上一段婚姻時，也有3位圈內女星對自己獻殷情，邀約爬山、看電影的都有。」十分搞笑。

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