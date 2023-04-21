一、未依規定申報：配偶間因感情不睦而分居，致無法合併辦理結算申報，經分別各自填寫一張申報書辦理申報，但疏忽在申報書上填寫他方配偶姓名及身分證統一編號，亦未註明分居。

二、免稅額申報錯誤：每人免稅額為9.2萬元，年滿70歲的納稅義務人本人、配偶及受扶養「直系尊親屬」（父母、祖父母等）免稅額為13.8萬元；如申報扶養年滿70歲的兄弟姊妹或同居一家有實際扶養事實的其他親屬（叔、伯、舅等），免稅額仍為9.2萬元。

三、申報時自行刪除或變更以憑證下載或至稽徵機關臨櫃查詢的所得資料：申報人如對下載所得資料的所得年度、金額或所得類別有疑義，請先洽詢憑單填發單位確認，避免未先行確認就自行刪除或變更稽徵機關提供查詢的所得而發生漏報。

四、扣除額申報錯誤，像是列報點光明燈、安太歲或支付塔位等有對價關係的款項；或對教育、文化、公益、慈善機關或團體的捐贈，申報金額超過全年綜合所得總額20％。列報「非直系」受扶養親屬的保險費；或申報全民健康保險以外的保險費，超過每一個被保險人每年2.4萬元的限額。

北區國稅局提醒，民眾辦理111年度綜合所得稅結算申報時，請留意有無上述情形，並依相關法令規定正確填報，於報稅後若發現錯誤，採用網路申報者，只要將正確資料在申報期限內重新上傳申報即可。但若已逾申報期限，不論採何種申報方式，均須向戶籍所在地稽徵機關以書面辦理更正申報。