政策指標股由碳權概念股接棒，觀光股、生技股靠邊站，今天同步大跌逾2％。而碳權概念股漲勢也從華紙等紙類股、農林等資產股向外擴散至手中握有龐大碳權的權值股，包括台泥、台塑、台積電及華新等都動起來。其中，台積電法說釋疑，股價也撥雲見日。

造紙類股昨天盤中飆漲逾8％，最後收漲4.95％，留了長上影線，今天早盤再度開高來到354.53點、大跌8.53％，但短線急漲，致逢高獲利回吐壓力大，到近11點時，指數上漲約4.6％附近，再度留下了長的避雷針。