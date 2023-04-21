政策指標股由碳權概念股接棒，觀光股、生技股靠邊站，今天同步大跌逾2％。而碳權概念股漲勢也從華紙等紙類股、農林等資產股向外擴散至手中握有龐大碳權的權值股，包括台泥、台塑、台積電及華新等都動起來。其中，台積電法說釋疑，股價也撥雲見日。
造紙類股昨天盤中飆漲逾8％，最後收漲4.95％，留了長上影線，今天早盤再度開高來到354.53點、大跌8.53％，但短線急漲，致逢高獲利回吐壓力大，到近11點時，指數上漲約4.6％附近，再度留下了長的避雷針。
碳權概念股再發威，繼昨日拉漲停之後，華紙（1905）今（21）日再拉一根漲停，而昨日差1檔漲停的農林（2913）也跟進拉出漲停，永豐餘（1907）、新光鋼（2031）各大漲半根漲停，造紙類股今天再度爆量大漲逾4％。
政策指標股由碳權概念股接棒，觀光股、生技股靠邊站，今天同步大跌逾2％。而碳權概念股漲勢也從華紙等紙類股、農林等資產股向外擴散至手中握有龐大碳權的權值股，包括台泥、台塑、台積電及華新等都動起來。其中，台積電法說釋疑，股價也撥雲見日。
造紙類股昨天盤中飆漲逾8％，最後收漲4.95％，留了長上影線，今天早盤再度開高來到354.53點、大跌8.53％，但短線急漲，致逢高獲利回吐壓力大，到近11點時，指數上漲約4.6％附近，再度留下了長的避雷針。
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