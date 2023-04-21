電動車龍頭特斯拉今年來六度調降美國電動車售價，全球電動車業進而掀起價格流血戰，大陸方面一度傳出40多個品牌紛紛降價救銷量，這種不景氣也衝擊到供應鏈。根據陸媒報導，陸電池大廠寧德時代工人透露加班時間大幅縮減，甚至有部門放假長達2、3個月。

財聯社近期訪問30多名寧德時代工人，他們普遍感受到工廠沒之前那麼忙了，有的人從每天工作12小時、1個月做28天，現在變成每周工作5天、每天做8小時。

有的工人則從「做7休成1」變成「做5休1」甚至「做4休3」；還有部門直接放假2、3個月，有工作做再打電話通知。報導提到，在加班時間整體壓縮後，有工廠還選擇對輪班次數調整，減少每班工作時長。

至於待遇同樣受到影響，寧德時代工人林杰透露，之前每天工作12小時，每月強制休4天，一個月可領6000元（人民幣，以下同），現在變成5天8小時制，而且週休二日，扣完社會保險福利只拿到4千多一點。

受訪寧德時代工人提到，近期離職人數變多，大部分是因為加班減少，待遇降低，所以選擇主動離職，沒有主動離職的工人，也可能因為被四處調換而走人。據悉目前寧德時代各工廠沒有普通工人招聘計劃。