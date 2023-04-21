法務部21日公布新任檢察長名單，台北地檢署檢察長林邦樑調任最高檢察署檢察官，引發檢察界議論，前台中地檢署檢察長、現為台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今以再度「我愛凱撒，我更愛羅馬-堅持捍衛司法獨立核心價值」為題，發文表示此次檢察長人事異動，再度印記歷史汙名，他深感遺憾及痛心，他認為知人善任是領導者的一門學問，擺脫影武者的干預更是法務部長官必修的學分。

對此，法務部長蔡清祥回應，檢察長人事公正公開，絕無政治因素，完全以為國舉才考量，蔡清祥認為，陳宏達沒有參加檢審會會議，不了解遴派過程及因素，可能因此有所誤會。

陳宏達發文指出，日前對於檢審會建言，希望排除五日京兆、倖進之士，不容政治力透過人事遷調影響個案偵辦，堅持捍衛司法獨立核心價值，這是一個服務30多年檢察老兵的肺腑之言。為了檢察體系的健全發展，此乃「大是大非」問題，寧鳴而生，不默而死。

法務部往昔即涉及多起「秋後算帳」的前例，諸如：把查黑中心起訴案件的帳，算在風評極佳的高檢署謝檢察長身上，突襲性調職等。而這些年濫用人事權，將檢察首長任意遷調事例，更是罄竹難書，雄檢邢檢察長發配外島高分檢、北檢蔡檢察長冷凍到司法研習單位，明升暗降，而據報載上一任北檢周檢察長，也因查辦立委收賄案遭到「政治高層」忌憚，「調升」最高檢檢察官，現任林檢察長亦然，任期均甚短，其真正原因有待法務部對外說明清楚，以昭公信；對照司法院對於法院院長調動，只有專業考量，任期合理，不起一絲漣漪，法務部主事者欠缺對「司法獨立」的尊重，經常落入政治力操弄個案的口實。

檢察長人事異動，值得社會大眾高度的關注，看清楚其中蹊蹺違常，杜絕濫權，才能確保司法公信力。「司法獨立」並非憲法寫在條文純粹「擺飾」用的，政治權力必須學習尊重，不要以各種手法妄加蹂躪。我服務於公職已有30餘年，秉持「一日檢察官、終身檢察官」信念，一生懸命、榮辱與共，愛之深、責之切。北檢林檢察長深獲同仁愛戴，短短任期即予調離現職，難杜攸攸之口。希望此類歹戲不要一再重演，掌權者應知所節制、適可而止，以司法獨立為念，還給檢察體系一個純淨的辦案空間。

值此檢察體系信任度及士氣空前低落，司法同仁案牘勞形諸多問題亟待解決，主事者不但不思勵精圖治、疏減訟源、減輕同仁過勞負荷，全心投入司法改革、積極打詐掃黑，並提出具代表性的政策牛肉，儘速通過「妨害司法公正罪」，擺脫外界疑慮及醬缸陋習；反而，汲汲酬庸心腹（士林檢察長轉任，行政院尚未核定，何來新派），繼續打壓異己，凌駕法律專業，隳敗國家名器，長此以往，有如溫水煮青蛙，檢察官的「司法屬性」將消失殆盡、蕩然無存，實愧對堅守崗位、兢兢業業、任勞任怨的檢察同仁，對於此次檢察長人事異動再度印記歷史汙名，吾人深感遺憾及痛心！

知人善任是領導者的一門學問，擺脫影武者的干預更是法務部長官必修的學分。