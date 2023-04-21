為了鼓勵民眾參與生態保護和棲地維護工作，新北市府配合行政院農委會林務局推動「重要棲地生態服務給付」計畫，本月22日至6月30日開放申請，只要是三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區、萬里區的水梯田，以及金山區、貢寮區的水田都可申請，鼓勵農友採取友善耕作，每公頃最高可領7萬元生態薪水。

農業局指出，4月22日是世界地球日，今年強調解決氣候變化及環境問題的重要性，市府響應世界地球日，除透過「山海造林」計畫，透過陸海空植樹方式種植林木、復育珊瑚，也推動「重要棲地生態服務給付」計畫，獎勵維護生態的農民，給予生態薪水支付保育成本，只要是符合上述8區環境，單一土地面積達0.1公頃以上的經營者皆可申請，農友需要用友善方式管理農地，強化棲地營造，達成植物或動物保育成效。

農業局表示，生態薪水申請項目主要分為棲地維護、棲地營造、棲地成效等三部分，棲地維護部分，「水梯田」需維持終年蓄(湛)水狀態，不使用除草劑、獸鋏、毒餌等，並符合農藥安全檢出規範條件；「水田」維護條件與水梯田相同，差異在於維持蓄(湛)水狀態為休耕期間而非全年；棲地營造部分包含草生田埂、生態溝、田埂加寬等增加生物棲息區域，農友在也須配合執行生態觀察紀錄。

若上述三階段都達到標準，每公頃水田最高有機會領取每年6萬元生態薪水，水梯田則可達到7萬元，由於申請案須審查及觀察棲地狀況，其中生態觀察至少需4個月，因此申請有一定期限，詳情可至農業局網站（https://www.agriculture.ntpc.gov.tw）最新消息「重要公告」區下載申請文件及相關規。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」政策，透過山海造林計畫陸海空植樹、友善、有機農業耕作及重要棲地生態服務給付等計畫，希望兼顧農業生產和生態，目前轄內推動的友善田園區域計畫，也達成近550公頃友善、有機耕作面積，盼創造共好永續。