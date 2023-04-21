高雄一名男子被「思覺失調症」纏身26年，前年2度失去理智，用手指性侵才讀國中的女兒，其中1次少女的弟弟就在現場，嚇到報警求助，才揭發此人倫悲劇。高雄地院透過精神鑑定，確認男子確實長期因病所苦，失去理智才鑄下大錯，僅能依法判無罪，令入相當處所監護3年，可上訴。

2020年6月某日上午，男子突然闖進小姊弟的房間，當時只有女兒獨自一人，男子直接用手指性侵女兒得逞。事隔一個月，某日凌晨3點多，男子又闖進小姊弟的房間，撫摸且又用手指性侵女兒得逞，當時兒子也在場，嚇到不知所措，聽到姊姊大喊「快報警！」才趕忙撥打110，員警趕抵現場了解事發狀況後，立刻將男子送醫住院治療，整起事件才被揭發。

開庭時，男子表示自己31歲時就發病，說自己26年前被雷打中，之後便能透過眼神注視影響他人。有仙人教他天語系統、自己是超大天界的人，不是地球人。

當時，他發現女兒褲子邊緣有粥，要幫女兒「把粥清乾淨」，把粥挖出來，再叫女兒去洗乾淨。男子思緒混亂，又突然改口說少女「不是我的女兒，是另一個小女孩」，要幫她「把軟骨壓進去」，毫無邏輯的發言震驚法官。

法官調閱男子就醫紀錄，發現男子確實26年前開始發病就診，21年前經醫院身心障礙鑑定結果為中度，之後便開始言談怪異，出現怪異行為，甚至攻擊自己的父親，5年前還被送至大陸珠海醫院住院治療2、3個月。2年前回到台灣，在精神科醫院接受治療，被診斷為「思覺失調症」。

不過，男子後來似乎沒配合院方治療也未回診，開始出現精神症狀不穩定、自言自語、幻聽、怪異行為、作息顛倒等行為。案發後男子遭強制就醫，目前仍持續住院治療中。

法院也委請高雄長庚醫院對男子進行精神鑑定，院方發現男子有妄想症狀，指控馬英九派調查局的人到他店門口，能聽到路人用腹語跟他講話，被師父用陰術在耳上開了2槍、頭頂劃了20幾刀、心臟中刀等。鑑定結果顯示，男子病識感不佳，且否認自己有精神症狀，認知功能介於輕度智能障礙至中等智能範圍。

法官審酌鑑定結果，認定男子行為時確有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，依刑法第19條第1項之規定，僅能不罰，判無罪，但須透過相當處所施以監護3年，全案可上訴。