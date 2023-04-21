由影史恐怖經典《鬼影》賣座推手索分沙達菲斯聯手《陰地》製作團隊打造最新泰國恐怖片《邪厄》即將於5月12日在台正式上映，電影自泰國新年潑水節檔期上映後，開出票房紅盤，打敗同檔期的《超級瑪利歐兄弟電影版》蟬聯泰國雙周票房冠軍。
今日釋出《邪厄》正式預告，預告中將房屋出租後的夫妻接到鄰居投訴租房子這家人的詭異行為，除了半夜誦咒儀式引起周圍居民恐慌，更發現屋內還有血跡繪製的神秘符號，以及陰森的祭祀儀式，使網友看完預告期待度爆表，令人毛骨悚然的巫蠱邪術，即將揭密！
電影《邪厄》改編自真實事件，由曾參與過《水男骸》、《連體陰》、《鬼影》等電影的泰國鬼片教父索分沙達菲斯執導，他分享：「新聞報導常有租房子相關的詭異事件，像是租屋處發現怪異的血跡、房客進行獻祭儀式或是發生兇殺命案等等，將這些駭人的事件改編成一部電影，絕對會帶給觀眾全新體驗，既真實又恐怖！」
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