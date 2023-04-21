高市府特別邀請知名網紅Youtuber踏尋山城祕境，帶領民眾探索高雄戶外山林、在地美食及部落文化。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

甲仙、那瑪夏山城觀光魅力持續發燒，4月那瑪夏螢火蟲大爆發，吸引上萬名遊客前來觀賞「滿山螢河」的奇景。由於螢火蟲生命周期短暫，目前逐漸進入賞螢倒數階段，高市府特別邀請知名網紅Youtuber踏尋山城祕境，帶領民眾探索高雄戶外山林、在地美食及部落文化。

高市府觀光局長高閔琳表示，為了行銷山城觀光，推出12場精緻小旅行，以及東高雄九區商圈、店家消費滿200元抽「DaMaNan-達瑪南」公仔活動，廣受遊客好評。他們也特別邀訪來自波蘭的安德、知名戶外生活Youtuber烙野孩等知名網紅一起踏尋甲仙、那瑪夏山城祕境，用不同的旅人視角，帶領民眾探索高雄戶外山林、在地美食及體驗部落文化，挖掘山城觀光新魅力。

高閔琳指出，甲仙、那瑪夏各有不同的觀光特色，甲仙大橋氣球人偶、芋頭冰品及必比登美食遠近馳名，網路知名打卡點「貓巷」也繽紛有趣；而遊客到那瑪夏可走訪峽谷祕境、達卡努瓦神社遺址、瑪雅與那次蘭吊橋、樟樹林公園等景點，更能品嚐原民風味美食。

觀光局整合甲仙與那瑪夏區公所共同行銷宣傳，成功帶來大量觀光人潮，目前累計已湧入超過1萬5000名賞螢遊客，為當地帶來實質觀光效益。因為螢火蟲的生命周期短暫，目前已逐漸進入賞螢倒數階段，建議民眾提早規畫行程以免錯失賞螢的最佳時機。