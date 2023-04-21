民眾黨主席柯文哲美東時間20日下午前往位於華盛頓的美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS），與學者對談。柯表示，北京也知道民進黨不會接受北京的九二共識，基本上在北京政府的內心裡面，根本就不想跟民進黨談，所以才一開始就畫前提，「如果不接受九二共識就不跟你談」。

戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies），總部位於華盛頓特區的智庫，是跨黨派的外交政策智庫，柯文哲與學者Bonny Lin林碧瑩對談。

林碧瑩為耶魯大學政治學博士，2015 年至 2018 年在國防部長辦公室任職，曾擔任台灣事務主任、中國事務主任和中國事務高級顧問，目前擔任CSIS亞洲安全高級研究員和中國力量項目主任。

林碧瑩好奇，柯文哲認為一方面要在民進黨、國民黨外交政策取得平衡，同時也需要在中方、美國空間之間找到下手的地方，會有怎樣的作為或切入點？

柯文哲表示，就他跟中方打交道的經驗，現在北京政府給民進黨畫了一條線，「說如果你不接受九二共識，我就不跟你談」，其實北京也知道，民進黨不會接受北京的九二共識，意思就是說，其實基本上就是北京根本就不想跟民進黨談。

柯文哲說，因為雙方關係打壞了，一旦關係變壞就很難去談，所以很重要概念是，「不要把局面弄僵了」，一旦局面弄僵，後面就很難談了。

他表示，自己一直在堅持，有交流可以增加善意，有善意才可以避免誤解、避免戰爭風險，善意還是很重要，沒有交流是很難建立的。

柯文哲認為，今天民進黨跟北京政府的問題就是說，基本上在北京政府的內心裡面，根本就不想跟民進黨談，所以才一開始就畫前提，「如果不接受九二共識就不跟你談」，但明明內心就知道民進黨政府不會接受九二共識，那乾脆說不想談就好。

他接著說，因此他才提五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後一項最難，「互相諒解」，「你有你的困難，我有我的困難，能不能嘗試找一個平衡點」，這必須雙方是有彈性的，如果雙方有敵意就沒有彈性，一定是僵局。

如果要重啟對話，是否接受北京政府對於對話的前提，其中包含接受九二共識？柯文哲指出，這他也跟大陸講過，如果要談判要從可以談的部分開始談，今天有個很大問題是，九二共識在台灣已經汙名化，只要一提到這個，整個台灣人民就不高興。

柯文哲表示，用醫學院名詞就是說，如果已經對盤尼西林過敏，那你為何要堅持打盤尼西林？他要去試著說服大陸，不要拘泥於名稱，能不能比較注重內容。

柯文哲坦言，其實在跟中國大陸交往當中，感到最困惑的就是，中國大陸政府對一些重要名詞都沒有很清楚的描述，包含九二共識、一個中國、一國兩制，他比喻說，「在我買某個東西之前，你應該告訴我這是什麼，但你現在只是叫我買，沒有告訴我這是什麼」，這是很大的問題。