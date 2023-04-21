26歲林男嫌4個月大的貓咪「咖瑪」亂翻垃圾桶，將牠關進倒扣的垃圾桶內，桶上放置鉛塊及啞鈴，忙到忘記放貓出來，20至30分鐘後，貓因缺氧窒息，送醫不治，台中地院依違反《動物保護法》判刑3月，併科罰金20萬元，徒刑可易科罰金、罰金可易服勞役，緩刑2年，可上訴。

4個月大的「咖瑪」是許女送養給葉女的貓咪，26歲林男去年7月14日在住處，將「咖瑪」關進倒扣的垃圾桶內，上面壓放鉛塊及啞鈴，導致貓咪窒息死亡。

林男告知葉女「咖瑪」死亡過程、原因，葉女傳訊給許女，許女得知後向台中市動物保護防疫處檢舉，經台中市府函請台中地檢署偵辦。

林男到案辯稱，因擔心貓咪跑出來會被鉛塊壓到，才再放啞鈴，因當時忙於工作，忘記放貓出來，並不知貓在該空間內太久，會缺氧窒息。

林男指稱，因「咖瑪」會一直翻垃圾桶內的東西，他才把牠關進垃圾桶，該垃圾桶密封、無孔洞，放在房間床邊地板，旁邊還放置另個啞鈴，讓垃圾桶不會移動。

林男在「咖瑪」死亡後，自行掩埋，經台大獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所進行解剖，認定極高機率是因環境中含氧量不足，導致環境性窒息死亡。

檢察官認為，林男是在教訓貓咪，且行為讓貓完全無法獨力脫逃，與死亡有因果關係，依違反《動物保護法》將他起訴。

法官審酌林男未尊重動物生命，可預見將動物長時間放置密閉空間內，未開啟對流孔洞供呼吸，易因缺氧而死亡，但在審理時坦承犯行、尚知悔悟，依違反《動物保護法》判刑3月，併科罰金20萬元，有期徒刑可易科罰金、罰金可易服勞役，緩刑2年，期間交付保護管束、接受法治教育3場次。