劉瑞琪和呂紹齊大談姊弟戀。（客家電視台提供）

金鐘視后劉瑞琪主演客家電視台電視電影《最後一封情書》，為戲現「聲」演唱主題曲，她難掩興奮之情說：「這次真的是一圓當年無法唱自己主演『搭錯車』電影主題曲的夢！」

劉瑞琪自認聲音較特別，不是主流聲線，很佩服導演大膽決定讓她唱主題曲，加上對劇情的完全理解，在配唱的時候，投入了一百分感情，「不敢說歌藝多高超，但絕對充滿感情，觀眾在聽的時候也可以再度細細品味戲裡面的內容。」

被問到怎麼練唱時，劉瑞琪就笑說：「不敢在家練唱，因為怕鄰居聽到會有壓力，平常也很少上KTV，只好趁開車的時候在車裡面唱歌，才不會吵到其他人，為了這次主題曲，還特別開了幾趟長途車程只為了練唱。」

在劇中大談老少戀的呂紹齊分享雖然現實生活中沒有老少戀的經驗，但印象中有一次朋友聚會中，朋友帶來一位年長女性朋友，自己沒有多加思索就脫口而出說：「這是你媽媽嗎？」發現誤會後，尷尬到想鑽地洞。但經過這次戲劇演出也體認到比起一般同齡的愛情，老少戀是要多深刻的觸動才能談成，光想就覺得真的很浪漫很深刻，這樣的愛情更值得被祝福。

劉瑞琪感性地說：「最後一封情書除了感人有趣的戀愛故事之外，最重要的是希望大家可以更了解所謂的『善終權』，不讓至親至愛受無盡的醫療之苦，遺愛不遺憾，希望藉由這齣戲，讓更多人可以接受這個觀念。」呂紹齊也說：「盼望觀眾看完之後，都能對自己的『善終權』有所想法，在關鍵時刻需要做決定時，也能尊重每一個不同的想法。」

由客家電視台出品的電視電影《最後一封情書》集結金鐘影后劉瑞琪、夏靖庭、呂紹齊、林辰唏、謝其文、邱逸峰、胖球、張城熙同台飆戲，劇情笑中帶淚，帶領觀眾以不同角度思考生死議題，將於4月22日晚間九點在客家電視台頻道首播，客家電視台網站同步直播。