屏東劉姓男子與潘姓婦人有債務問題，1998年劉男見對方上門要錢 ，竟持利剪將人刺死，隨即展開逃亡生涯，逃了24年、僅剩不到1年就過法律追訴期，但在台北遭警方逮獲，屏東地院21日依殺人罪一審判刑12年，可上訴。

判決指出，劉男與潘女因財務問題產生嫌隙，潘女1998年6月14日來到對方經營的沙發店討債，雙方談沒多久便發生爭執，劉男一氣之下拿製作沙發的利剪將她刺倒在地，潘女當場血流如注，送醫搶救不治。

員警獲報到場時劉男早已逃之夭夭，法醫相驗發現，潘女身上有2處穿刺傷，其中一處接近心臟上升主動脈，僅距離瓣膜3公分，顯示刺擊力道非小。專案小組在凶案現場扣得修剪堅韌沙發皮的剪刀，長度達25.5公分，根據線索追人始終沒有下文，凶手宛如人間蒸發般， 警方只能發布通緝。

去年10月，台北市員警巡邏攔檢時，意外將劉男逮獲，並解送屏東歸案。由於他犯罪時間在1998年6月，根據刑法修正前的追訴權時效為20年，加上通緝期間達20年之四分之一即為5年，等於此案件追訴權時效應至2023年12月完成，沒想到躲藏20餘年最後還是落網。

合議庭表示，兩人是朋友關係，僅因討債發生口角，就持利剪將對方刺死；且審理期間死者兒子也離世，對被害親屬傷害難以彌補，且事後否認犯行，態度不佳。

但考量是對方酒後前來討債，不是劉男主動尋仇、也不是預謀犯罪，犯罪後有請託在場人叫救護車、報警；加上他現年已71歲，近年無其他親屬扶持，是一人流浪，審酌沒有其他犯罪前科，素行尚稱良好，因此量處他有期徒刑12年。

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