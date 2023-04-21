響應423世界閱讀日，淡水國中展開一系列「悅」書活動，學校閱讀推動小組透過為你朗讀、為你寫詩、傳香漂書展等活動，讓學生聽見文字的繽紛、將書名排列組合寫成詩展現創意，透過傳遞書的溫度分享有書讀與愛讀書，引起學生熱烈迴響，到圖書館選書找書成為下課時間學生相揪的時尚活動。

淡中閱讀活動由「為你寫詩」揭開序幕，學生到圖書館找書排列作詩，上傳學校「淡中閱來悅愛讀」臉書粉絲專頁累積按讚數；閱讀推動教師許千盈表示，舉辦這個活動讓學生動腦思考考驗語感、美感及創意，許多老師熱情參與帶著全班一起創作，發現連平時較少閱讀的學生也因為排詩而對書籍產生好奇，提高圖書借閱量。

在粉專得到321個按讚數獲得第一名的作品名稱為「成長」，創作者九年級學生邱于軒表示，因為有家人師長的愛，就像被星光照亮，才能勇敢向前；第二名獲得298個按讚數的作品名稱是「人間愉快」，創作者七年級同學李丞福和張世穎表示，希望展現青春活力，以正向樂觀積極的態度期待未來。

除了排詩寫詩，淡中還透過國家圖書館篩選名作雅詩，邀請師生「為你朗讀」上傳粉絲專頁，分享文字的美好。曾獲全國語文競賽閩南語朗讀項目優等的吳寶龍老師以國、閩雙聲帶分別朗讀路寒袖的《春天的花蕊》、蔣勳的《願》，展現文字的聽覺魅力。

淡水國中校長王潔雯表示，學校大力推動閱讀教育，響應423世界閱讀日，透過排詩、閱書、讀詩不但提升閱讀的樂趣，也讓全校師生五感全開，沉浸在美好的書香氛圍，透過漂書傳遞書的溫度，一起分享愛與關懷。