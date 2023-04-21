農糧署說明，今年透過輔導供貨農民團體及外銷業者加強改善田間及集貨場管理後，輸日鳳梨燻蒸率已從2月27.5％降至4月22％，有效降低有害生物燻蒸比率及貯運所造成鳳梨果實褐化，截至4月19日已外銷11,281公噸，其中日本10,225公噸，並成功開拓其他海外市場如香港、韓國、加拿大、澳洲及汶萊等。

農糧署進一步表示，為溯源輸日鳳梨供貨品質及數量，輔導外銷業者與具產銷履歷驗證農友契作契銷，於輸日鳳梨外箱或鳳梨果實（吊牌）黏貼產銷履歷標籤。農友僅需在原有產銷履歷系統選擇日本版標籤印出黏貼，並無需增加額外作業程序。這項措施為獎勵性質，非出口限制措施，倘無黏貼該標籤仍可外銷並無任何影響。

農糧署強調，為穩定鳳梨產銷，每年均邀集產地農民團體及內外銷通路業者共同研訂外銷、內銷及加工等三箭措施。以今年為例，在外銷方面，依不同目標市場給予海外拓銷獎勵4至35元／公斤，並輔導登錄有案之外銷供果園以產銷履歷標章溯源管理供貨量質，補助供貨單位及外銷業者分級包裝所需費用5元／公斤。

在國內市場為讓國人可以輕鬆購買，提升市場買氣，也與各大通路合作上架及促銷，讓消費者在全聯福利中心、大潤發、家樂福、全家便利商店及統一超商就能輕鬆採買，針對不同通路特性不定期推出各式促銷活動；另為鼓勵青年族群消費國產鳳梨，農糧署與大苑子合作推廣國產鳳梨飲品，推出限量買一送一活動；而就習慣網購的消費者，亦提供「農良直賣所」交易平臺，團購者可至「臺灣優果鮮販企業團購平臺」直接向產地農友團購新鮮鳳梨，目前已推廣3,258公噸。

另鼓勵加工業者於今年2月7日起加強收購鳳梨，產製果汁、果乾、餡料、冰品等多元加工製品，以延長鳳梨保存期，增加附加價值與農民收益，目前已加工3,885公噸。該署期望透過三箭措施確保鳳梨產銷順暢，也能讓國內外更多消費者有機會享用優質台灣鳳梨。

農糧署指出，鳳梨產業策略聯盟為拓展鳳梨新消費通路，主動媒合國產鳳梨供應學校營養午餐，透過食農教育實質推廣國產水果營養價值，迄今已供應20間以上國中小學採用達100公噸，未來目標將拓展50間以上國中小學採用達300公噸為目標。

農糧署表示，日本學童營養午餐水果有80％是當地生產，尤其考量學生是國家未來的主人翁，學校對於食材的來源與營養成分更是嚴格把關。去年台灣產銷履歷鳳梨首次躋身成為日本學童營養午餐水果之一。台灣鳳梨香甜美味，富含營養價值，連日本學校都認同進而安心供應學生享用。

農糧署指出，為促進國內學童飲食健康，農糧署配合推動學校午餐採用國產溯源食材，在符合學童營養基準下，鼓勵學校採用具三章一Q標章當令在地食材，並透過國產水果供應學童營養午餐入菜或水果，可以讓台灣學生對國產水果有更深刻的認識，是食農教育最直接深刻的體驗方式。