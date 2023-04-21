就算「追夢」卓雷蒙格林遭到禁賽，衛冕軍勇士只要這個人爆發就沒問題了！史蒂芬柯瑞21日單場飆進6顆三分球，貢獻全場最高36分，威金斯也有20分，攜手幫助地主勇士114比97轟翻國王，終於搶下今年季後賽首勝，卻在季後賽首輪仍處1勝2敗落後，雙方G4將於24日進行。

勇士改派普爾取代被禁賽的卓雷蒙格林先發位置，一開賽就展現強大贏球決心，且靠柯瑞、威金斯兩人火力取得領先優勢，打完上半場，勇士53比41領先來犯的國王，柯瑞半場投進3顆三分球、包辦18分，威金斯也有11分，國王半場以福克斯14分最高。

第三節勇士雖靠柯瑞火力，一度擴大領先到18分之多，可是福克斯馬上連拿6分追上，國王還沒打算放棄，但到末節，勇士再次打出8比2攻勢，打到最後7分53秒取得98比79大幅領先，隨後更把領先擴大到20分以上，比賽勝負幾乎提前底定。

除了柯瑞與威金斯，不得不提的是勇士中鋒盧尼，他雖只拿4分，卻抓下20個籃板，其中包含9個進攻籃板，且有9助攻，苦工表現令人激賞，普爾16分，克雷湯普生13分；國王仍以福克斯26分最高，哈里生巴恩斯17分，沙波尼斯15分、16籃板。