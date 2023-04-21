影帝劉德華（左）與影后林嘉欣（右）二度飾演夫妻，兩人像敘舊一樣，很自然。（寬銀慕電影製作有限公司提供）

影帝劉德華（左）與影后林嘉欣（右）在《速命道》中一家三口的親情戲也是電影的一大看點。（寬銀慕電影製作有限公司提供）

影帝劉德華情義相挺，特別演出神秘角色「大尾」，替《速命道》全片增色不少。（寬銀慕電影製作有限公司提供）

台港聯合打造年度激速動作鉅片《速命道》27日全台震撼上映，驚喜不斷，今天釋出重量級花絮「嘉賓特別演出篇」，除了先前公布的影帝劉德華，還揭曉演戲裡「劉太太」的是影后林嘉欣！兩人飾演夫妻，前半溫馨動人，後面劇情翻轉，又催淚感人。林嘉欣表示：「我們像敘舊一樣，很自然。」首度大銀幕演出的瘦子E.SO跟劉德華更有多場精采對手戲，瘦子緊張直言：「他真的太經典了！」華仔一眼看出瘦子的忐忑，常主動找他互動、聊天，日前記者會上更讓瘦子感動說：「一輩子沒想過有這種機會，是生涯頂點了，明天退休都OK！」

電影《速命道》由台灣已故「車神」柯受良次子新晉導演柯有謙執導、哥哥長子柯有倫也擔任共同編劇及演出，天王劉德華感念故人柯受良的情誼，一口答應，情義相挺特別演出，飾演神秘角色「大尾」，替全片增色不少。

最新花絮中，他與瘦子在酒吧有一場亦敵亦友暗潮洶湧的場面，「兩代車神」各自背負失去親人之傷，雖然惺惺相惜，但宿命終須一戰，劉德華笑帶殺意的說：「我們比一場。」面對影帝以銳利眼神下戰帖，瘦子深呼吸說：「壓力太大了。」沒想到劉德華回說：「我也是，我也緊張。」現場氣氛瞬間輕鬆許多。瘦子回憶跟天王的互動，再次流露崇拜眼神：「因為他真的太經典了，剛看到他非常緊張，演的時候，他很自然、很順的進去角色，全部都很合理，會被引導進去的感覺。」

影后林嘉欣這次在速命道中也特別驚喜演出，飾演劉德華的妻子，一家三口的親情戲也是這部片一大看點，對於兩人的自然演出，林嘉欣笑說：「跟華仔是第二次演夫妻，兩人已經有建立信任跟默契，像敘舊一樣，很自然。」兩位巨星默契十足，在場邊等待上戲時，劉德華也父愛爆發跟林嘉欣一起陪飾演女兒的小演員玩遊戲，導演柯有謙形容片中這段親情互動，象徵電影裡的希望與幸福，再搭配天后張惠妹最新單曲《離別總是那麼突然》作為電影主題曲，讓劉德華與林嘉欣的遭遇更形立體，也更能感受劉德華角色內心那份對離別的不捨與無可挽回的痛。

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