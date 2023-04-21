新北市教育局因應當前人工智慧（AI）的流行趨勢，今（21）日上午在新北市錦和高中發表全國首創《新北AI高中微課程讀本》。讀本包含三個課程模組及教學指引，圖文結合、簡明易懂，不僅能引導學生們將AI與現實生活相結合，也能讓教師在教學過程中更有成就感。教育局期通過AI教學，提升學生全球競爭力的同時，也讓新北市教育緊跟時代潮流、與世界接軌。

AI微課程讀本中包含了三個課程模組及教學指引，其中内容包括「大數據及演算法」、「影像辨識」、「語音辨識」，教師在教學過程中可以根據教學目標彈性使用適合的模組來使用。這樣不僅能讓教師對於AI教學輕鬆上手，也能讓教師對於教學過程充滿成就感。

對於學生而言，課本中清晰的圖示、生活應用案例和實作活動設計內容等可以讓學生更明確地按照步驟去實作，將AI與現實生活相結合，引導學生產出實用的成果。若有不懂的地方還可以參考圖片及簡明易懂的文本，方便理解也有助於學生的創作力。

新北市教育局局長張明文表示，新北市積極推動AI科技教育，與學校設備相結合，讓學生能夠更親近AI，並通過產、官、學合作以深化課程内容。AI作爲未來生活必備的一個基本素養，希望新北市的學生們可以充分的學習和運用，期待師生都可以從中獲得啓發和收穫。

新北市錦和高中校長張純寧表示，本書涵蓋了AI的基礎概念、應用範例和實作活動等內容，除了可用於彈性課程之外，還可作爲銜接國高中的教材，並用於專題課程規劃。還可以鼓勵學生用於自主學習，培養系統思考和解決問題的態度，養成運用AI的素養與能力。

教育局表示，AI已經是當今最具潛力的發展領域之一，也是新北市科技教育關鍵發展方向。新北市將持續以適性、科技等教育方針，讓師生可以更輕鬆地進入AI領域，提升學生全球競爭力，與世界接軌，培育未來AI人才。