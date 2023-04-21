話中有話？ 連爆2槍案陳建仁：希望新北市府能負起責任 12:572023/04/21 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長陳建仁今日出席石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，針對新北槍擊案回應。（蔡明亘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市近日接連發生2起槍擊案，引發社會關注，行政院長陳建仁今日對此表示，新北連2天發生槍擊事件，而且還在光天化日、眾目睽睽之下舉槍射擊，這確實是一個對治安嚴重的挑釁，對新北的治安，大家都相當憂心。 陳建仁表示，他已要求警政署全力支援，並要求地方政府一定要對這件事做最好的處理，希望能夠徹查背後的組織，務實地做好防暴，還要做好徹查嚴辦工作。陳建仁強調「這件事情刻不容緩，我希望新北市政府能夠負起責任」，他也會要求警政署好好地支援。 #陳建仁 #新北 #警政署 #對治 #挑釁 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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