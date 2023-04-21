新北市近日接連發生2起槍擊案，引發社會關注，行政院長陳建仁今日對此表示，新北連2天發生槍擊事件，而且還在光天化日、眾目睽睽之下舉槍射擊，這確實是一個對治安嚴重的挑釁，對新北的治安，大家都相當憂心。

陳建仁表示，他已要求警政署全力支援，並要求地方政府一定要對這件事做最好的處理，希望能夠徹查背後的組織，務實地做好防暴，還要做好徹查嚴辦工作。陳建仁強調「這件事情刻不容緩，我希望新北市政府能夠負起責任」，他也會要求警政署好好地支援。