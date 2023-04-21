轎車未禮讓直行機車釀禍，騎士騰飛墜地身體多處擦傷。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

轎車未禮讓直行機車釀禍，騎士騰飛墜地身體多處擦傷。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

機車幾乎全毀，車殼、零件四散，轎車右側、車頭撞毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

機車幾乎全毀，車殼、零件四散。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日清晨41歲鄭姓騎士騎檔車行經三民區陽明路、澄和路口時，與駕駛轎車的66歲康姓男子發生碰撞車禍，鄭男騰空飛起墜地，而愛車價值13萬元的Suzuki GSX S150車殼、零件四散，幾乎全撞毀。警方獲報到場，鄭男多處擦傷協助送醫。據了解，雙方當時正趕著上班，警方初步研判康男未禮讓鄭男直行，雙方無酒駕，詳細原因待釐清。

今日上午6時50分許，鄭男騎著GSX S150行經陽明路、澄和路口時，此時對向康男直接從澄和路左轉進入陽明路，鄭男反應不及撞上康男車右側車頭，造成右側車頭、引擎蓋墜毀凹陷；鄭男則騰空飛起墜地，身上多處擦挫傷，愛車GSX S150則車殼、零件四散，幾乎全毀。

三民二分局陽明派出所獲報，立即派遣員警當場處理測繪，隨後對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，後續協助鄭男送醫救治，所幸無大礙。據悉，雙方都趕著上班，警方初步研判康男未禮讓直行車，將依道交條例開罰600至1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步釐清。