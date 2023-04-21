清明連假剛過，隨著而來的端午節四天連假又將至，交通部民航局今（21）日宣布，首波離島金門管制航線將提供434架次、共42596個座位數，並將於4月24日（下週一）上午9時起開放訂位，有返鄉過節或出外旅遊需求的民眾，請把握時間手刀訂位。

今年端午節假期自6月22日至6月25日有四天連假，民航局規劃，6月21日至6月26日為航空疏運期，共計六天。端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

據民航局指出，端午節連節台灣-金門航線運能方面，將提供434架次、42596個座位數，並將於自4月24日（下週一）上午9時起開放訂位。民航局已要求各航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視訂位需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午節連假，於尖峰時段6月21日至6月23日台灣出發往金門方向，以及6月24日至6月26日金門出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，各航空公司亦提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。