緯創資通副董事長黃柏漙，今獲頒大同大學名譽設計學博士學位。黃致詞時笑稱，當年學設計好像「不學無術」，包括設計思考、方法論，甚至日文、機械等都學，不只一項專長，與近年企業推動「多元學習」不謀而合。

「當年繪圖的三角尺，還被老師丟出窗戶外面，因為老師不希望我們依賴尺，現在想起來很有趣」，黃柏漙畢業於大同工學院工設系，任職過聲寶、宏碁等企業，現任緯創副董事長暨總經理，負責緯創旗下各新創事業發展。

緯創資通是ICT產業全球領導廠商，曾獲富比士雜誌（Forbes）「全球2000大企業」、美國財星雜誌「全球500大企業」、台灣證券交易所「公司治理評鑑評等：上市組前5%」，以及2023 科睿唯安（Clarivate） 「全球百大創新機構」肯定。

大同大學校長何明果表示，黃柏漙事業成功的同時，不忘人才培育及社會公益，眼光前瞻、務實前進，是大同大學校訓「正誠勤儉、工業報國」的最佳實踐。