嘉義吳姓男子與妻子感情生變，妻不滿遭家暴，將吳男反鎖屋外，今天凌晨吳男架梯進入2樓，氣憤持刀砍殺兒的頸部，再自戕頸部及手腕，又墜樓身亡，釀成3死家庭慘劇，唯一生還的次子在醫院急救，警方在現場起獲沾血跡的長約25公分刀子，全案深入調查中。

嘉義縣政府社會局表示，上周接獲吳男的妻子報案因夫妻有言語衝突，被丈夫肢體家暴受傷，這是吳妻首次通報家暴，社工人員前往訪視了解，並提供安全計畫、暴力防治教育、及保護令申請等，但吳妻未提出保護令申請。

據了解，38歲吳男與30歲林妻生育2名兒子，林妻娘家出資500多萬元購買案發地的1樓平房及約3分田地，房子加蓋2樓鐵皮屋，提供吳男夫妻居住，妻舅及小姨子也常來同住，昨晚妻舅及小姨子疑似外出沒有回來，附近民眾今天凌晨聽到有狗淒慘狂吠，疑似吳家的哈士奇狂叫。

今天上午5時許，住中埔鄉的吳男父母發現兒子凌晨2點多傳求救簡訊，疑似提及自己受傷墜樓，「不想讓孩子拖累父母」等內容，吳父大驚，報警求助，吳父趕到兒媳住家，目睹慘劇。

縣府社會局表示，今天接獲通報後，第一時間派社工了解關心，將協助死者喪葬事宜、案童醫療資源、法律扶助與司法程序陪同，同時與學校家屬聯繫，適時提供尚住院案童必要協助。