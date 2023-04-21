7-11關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家「張永旺」打造兩大裝置藝術。（7-11提供）

全家APP「FamiNow」一次滿足消費者預訂自取、跨店領取及外送到家取的需求，為訂餐、訂商品的全新便利選擇。（全家提供）

全家APP「FamiNow」一次滿足消費者預訂自取、跨店領取及外送到家取的需求，為訂餐、訂商品的全新便利選擇。（全家提供）

為迎合民眾最新需求，超商可說是花招百出，不只要拚獨家功能，就連優惠也要打到民眾心坎。7-11號稱領先同業推安心取服務， 全新安心取送購物金活動分別於4月22、23、29、30日登場，至各大網購平台下單選7-ELEVEN取貨，於這4天到店取貨即可獲得11元7-11購物金乙組；全家APP則有新功能「FamiNow」，4100店24小時訂餐、3小時內可預約、千項商品隨到隨取。

此外，綜所稅即將開徵，7-11攜手愛金卡公司打造便利的O2O繳稅服務平台，更推出多種回饋方案。自今年5月1日起全台ibon便利生活站化身離家最近的綜所稅查詢服務平台，3萬元以下稅單可現場列印小白單、櫃台原地繳納，OPEN POINT會員還可直接使用OPEN POINT點數繳納綜所稅，1點折抵1元。

5月3日至5月31日期間，OPEN POINT會員出示會員條碼或報會員手機號碼，不限支付工具、每筆代收皆可隨機獲得一組購物金序號，有機會抽中1元、7元、11元、77元、6000元的7-11購物金。

5月2日中午12點起隨時隨地開啟icash Pay APP，點選繳稅功能、輕鬆掃描稅單QR code即可線上完成綜所稅申報，繳納金額單筆滿3000元以上即可參加「icash Pay綜所稅幫你PAY活動」，獎項包含將抽出1000名用戶可免費獲得300點OPEN POINT外，有1名幸運用戶將可獲得繳納稅金總額等值的OPEN POINT點數、最高贈予上限30萬點。

另瞄準國旅商機，五一勞動節3天連假將至，預期國道將湧入大量南來北往出遊車潮，統一超商於21日全新開幕「關廟服務區」，7-11也首度以史奴比及卡娜赫拉的小動物主題設計進駐服務區，以可愛萌趣的肖像療癒用路人休憩時刻。為歡慶「關廟服務區」盛大開幕，開幕首日憑當日關廟服務區內店家消費發票滿421元(可多張累計)，可參加乙次「簽名球轉轉樂」隨機取得球星簽名球，憑簽名球再與出席球員「近距離見面拍照」(限量168顆球)。此外現場捐贈發票，即可獲得產銷履歷「關廟鳳梨」。

全家因應會員使用習慣及消費觀察，持續更新、優化功能，即日起於全台4100間店舖全面開通24小時「FamiNow」服務，其中即主打預訂快取功能，讓消費者運用生活中的零碎時間如通勤中、出門前、會議前，先行以全家APP完成商品選購及結帳，之後到店掃碼即可快取。特別適合忙碌的上班族群，無論是個人每日快速買早餐午餐的需求，或是為公司預訂會議用的多杯咖啡，都能為生活工作節省下更多寶貴的時間，讓上班、上學、開會的步調都從容不窘迫。

FamiNow使用只需簡單3步驟，即可用APP提前預訂，並於指定時間到店快取，無需耗時等候。第一步驟為「選店」，可透過GPS定位或自行輸入地址；第二步驟為「選商品」，提供咖啡、鮮食、日用品等千項商品可線上預訂；第三步驟為「線上付款」，可透過APP內的My FamiPay及全盈＋PAY完成結帳，還可同時累積會員點數，使用全盈＋PAY更享點數加倍贈。

除了即食需求外，FamiNow更推出A店訂購、B店取貨的跨店領取模式，如消費者有家戶自煮需求，可於具備超市商組的全家店舖選購蔬果、肉品海鮮等生鮮食材，然若鄰近欲取貨店舖未提供生鮮食材，只要該店舖腹地3公里內有其他全家提供超市商組，就能先於具備超市商組之店舖選購生鮮商品，再選擇欲送達的取貨店舖，讓消費者不必到處奔波、費時採買，充分節省外出購買與等待的時間。

FamiNow不只預訂自取、跨店領取，更同步推出外送服務，消費者即日起可於FamiNow選定500間指定店舖使用外送服務，低消99元即可外送到家輕鬆取，其中如限店販售SOHOT炎選炸烤物、現烤點心或FamiSuper生鮮商組等，都可選購外送，未來還能直接於FamiNow訂購大戶屋、bb.q CHICKEN等餐廳美食外送到家。

歡慶FamiNow正式上線，全家即日起至5月2日推出預訂自取限定優惠，連續14天享有大杯特濃美式(冰)等買1送1；購買大杯仙女紅茶(不限冰熱)則享買2送1優惠；若是會議團訂、多人聚會，則可選擇7款Let’s Café及私品茶買5送5；此外，5月16日前，使用FamiNow自取服務單筆滿129元，可獲贈中杯經典美式1杯。