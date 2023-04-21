資誠聯合會計事務所、資誠永續發展服務公司與台灣半導體產業協會共同舉辦「半導體產業風險管理：強化永續韌性邁向淨零轉型」論壇，討論如何強化產業的永續韌性，一同邁向淨零轉型。

台灣半導體產業協會財委會主委邱垂源在論壇開場致詞時指出，全球地緣政治風險提高，半導體業者經營除考量自身營運、技術、供應鏈及市場等問題之外，經營環境變得更加複雜，如何於國際不同國家客戶間取得平衡分散風險，便成為半導體產業必須面對的重要課題。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺分析，全球氣候變遷極端氣候影響下，天然災害問題對晶圓廠的運作造成不同程度影響，應對氣候挑戰，將是未來台灣半導體產業能否維持高速發展的關鍵。

資誠聯合會計師事務所會計師李典易指出，生成式AI從2023年開始爆紅，將帶動另一波高速運算晶片需求，但2050淨零碳排成為全球主要國家宣示目標，半導體產業未來發展，也必須考慮到生產能耗以及運算能耗。