新北市勞工局今公布今年第2波違反勞動基準法、職業安全衛生法等的雇主名單，共有236家業者違規，開罰逾1200萬元。電腦周邊製造業的新泰工業公司因使勞工超時工作，已是第6次違反同一規定，遭加重裁罰50萬元；另全國電子則因對具有工會會員身分的勞工有歧視行為，重罰30萬元

勞工局說明，本次公布名單中，電腦周邊製造業的新泰工業公司因使勞工超時工作，甚至使勞工月延長工時達88小時，已是第6次違反同一規定，且該公司僱用勞工人數達310人，因此遭加重裁罰50萬元。

全國電子則因對具有工會會員身分的勞工有歧視行為，影響勞工權益重大，重罰30萬元；至於首信保全公司，因未詳實記載勞工工資明細、未逐日記載勞工出退勤時間、使勞工超時工作及未給予勞工例假休息等多項違規情事，且該公司僱用勞工人數達140人，亦加重裁罰24萬元。

勞工局指出，本次勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，共有54家；其次為未依約給付勞工工資有33家；至於未逐日記載勞工出、退勤時間，則有28家。違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，共有79家。

至於違反性工法部分，以工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施者，有2家；違反就服法部分，因歧視具工會會員身分的勞工而遭開罰，有1家。另違反勞工退休金條例部分，未依法給付資遣費，有2家。以上違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud／Violate）。