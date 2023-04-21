新北捷運公司為扶植在地創生及發展輕軌沿線深度觀光，與淡水在地走讀品牌「旅學堂」攜手合作，透過「生態環境關懷」、「地方風土體驗」等理念，以淡海輕軌為載體，共同推動地方創生和綠色旅行，此次合作的「輕軌覓河-走進滬尾水道祕密花園」活動，將在5月7日和20日舉辦，名額有限報名從速。

淡水旅學堂負責人李琪表示，淡水山河交匯下的旅遊體驗是獨一無二的，淡海輕軌是低碳綠色交通運具，使旅遊更加環保，並由在地帶路人帶領旅人穿過山林、拜訪滬尾自來水道祕密花園，以生態及人文體驗為主軸，融合文化、生態、土地、信仰和食物。

她說，滬尾水道是台灣最古老的水道之一，也是全台第一條自來水管道，是淡水的一個寶藏，遊客可以欣賞古色古香的文化古蹟、清新的山林氛圍、自然的水資源和友善的小農耕作，還可以了解台灣水資源的歷史和文化，以及小農耕作的生活方式。

另外，由真食手作主廚廖千慧研發的「覓河套餐」，讓旅客感受淡水河岸的美景和在地特色，此餐點採用零添加食材，包含水中精靈沙拉、覓河風光香蕉木蓮汽泡飲以及特別使用日式料理的玉子燒等獨具特色的美食，水中精靈沙拉佐綠色醬汁採用荷西時期水甕菜搭配檸檬特調醬汁和蔬果，而覓河風光香蕉木蓮汽泡飲採用當地特產木蓮花和香蕉花釀製而成。

最後為了感謝日本人的水道建造，特別使用日式料理的結局手法，做出淡水河蝦、山藥等成分的玉子燒，並灑上自家淺烘焙的月桃葉糖粉和抹茶鹽。此外，飲品更是使用源頭純淨甜美的水，沖泡新北市國寶茶師手作的鐵觀音茶，帶領旅客品嚐淡水的人文薈萃。

新北捷運公司攜手旅學堂耕在地觀光價值，並期盼以好活動融入聯合國永續發展目標(SDGs)潔淨、安全「水環境」、「永續城鄉」倡議精神，輕軌沿途風光絕美，愛護水資源，並深入設計當地生態風景及人文歷史與體驗當季限定獨家好味道行旅，在活動中走向美景同時能喚起對淡水近郊農業與水環境重視，值得闔家參與。