中國大陸國務委員兼外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式發表主旨演講表示，作為世界上最大的開發中國家，中國始終胸懷天下，實現現代化不是為了孤芳自賞，更不是為了「本國優先」，而是在實現自身發展的同時，為世界和平注入更多正能量，為全球發展帶來更多新機遇。中國式現代化版權屬於中國，機遇屬於世界。

秦剛相信，一個人口規模巨大的現代化，必將為全球經濟復甦注入更強勁動能；一個全體人民共同富裕的現代化，必將為各國共同發展開闢更廣闊路徑；一個物質文明和精神文明相協調的現代化，必將為人類社會進步開創更美好前景；一個人與自然和諧共生的現代化，必將為建設清潔美麗世界提供更可行方案；一個走和平發展道路的現代化，必將為世界和平穩定帶來更多確定性。中國式現代化版權屬於中國，機遇屬於世界。

秦剛表示，習近平指出，綠水青山就是金山銀山。中國自覺把保護生態環境、應對氣候變化的責任扛在肩上，創造了多個全球第一：人工造林規模全球第一，占全球1／4；可再生能源開發利用規模全球第一，風電、太陽能裝機容量占全球1／3以上；新能源汽車產銷量全球第一，世界一半的新能源汽車行駛在中國。中國向世界作出碳達峰、碳中和的鄭重承諾，從達峰到中和只要30年，將比美歐少用10幾年到40多年。我們還率先出資成立昆明生物多樣性基金，為達成《巴黎協定》作出貢獻。就在本月初，習近平與法國總統馬克宏商定共建中法碳中和中心，為全球低碳轉型再添新動力。

秦剛指出，改革開放40多年來，中國政府讓8億多人擺脫貧困，讓4億多人邁入中等收入群體。今天的中國，已成為140多個國家和地區的主要交易夥伴，每天有3.2億美元中國直接投資走向世界，每月有3000多家外資企業落戶中國。過去十年，中國對全球增長的帶動超過七國集團總和。

秦剛稱，中國發展的目的不是稱王稱霸，中國是全球唯一將「堅持和平發展道路」載入憲法的國家，是派遣維和人員最多的安理會常任理事國，是五核國中唯一承諾不首先使用核武器的國家。中國已加入20多項多邊軍控條約，並推動五核國達成防止核戰爭聯合聲明。對於國際爭端，主張協商對話，和平解決。

習近平提出全球安全倡議，冤家宜解不宜結。在中國推動下，沙烏地拉伯和伊朗復交。欣慰地看到，更多國家正在握手言和。面對烏克蘭危機延宕，中國不是拱火澆油、趁機漁利，而是秉持公正、勸和促談，給危機減壓、讓局勢降溫。事實證明，中國邁向現代化，是和平力量的增長，是正義力量的壯大。

秦剛表示，富者愈富、窮者愈窮不是現代化，共建「一帶一路」和全球發展倡議是中國給國際社會提供的公共產品，也是實現共同發展、共同富裕的開放平台。共建「一帶一路」倡議提出十年來，已形成3000多個合作項目，拉動近兆美元投資規模，為沿線國家創造了42萬個就業崗位，為許多國家人民實現了鐵路夢、大橋夢、脫貧夢。

全球發展倡議也受到了國際社會的普遍歡迎，中國高度重視解決開發中國家債務問題，積極全面落實二十國集團緩債倡議，貢獻的緩債額度高達63％。可以說，中國式現代化點燃了各國實現現代化的信心。