交通部民航局今（21）日宣布，今年端午節有4天連假，澎湖、金門、馬祖等3離島管制航線將提供1296架次、12萬7640個座位，下周一（ 24日）上午9點起開放訂位。

今年端午節假期自6月22日（周四）至25日（周日）有4天連假，民航局規劃，6月21日至26日是航空疏運期，共計6天，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

各航線運能方面，澎湖航線提供682架次、7萬2714個座位數；金門航線434架次、4萬2596個座位數；馬祖航線180架次、1萬2330個座位數；上述3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供1296架次、12萬7640個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午節連假，於尖峰時段6月21日至6月23日台灣出發往離島方向，以及6月24日至6月26日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

另提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。